Des centaines de curieux sont déjà venus la découvrir. Depuis ce vendredi après-midi, la spectaculaire roue de Charon, en cours de montage depuis quelques jours au parc des Chantiers sur l’île de Nantes, s’anime pour la première fois en Europe. Cette œuvre monumentale, créée par l’artiste américain Peter Hudson pour le célèbre festival Burning Man (États-Unis) semble bien partie pour devenir un incontournable du mois de juillet à Nantes. Car depuis plusieurs heures, des dizaines de personnes, petits et grands, se relaient pour tirer sur ses cordes, afin de l’actionner. Indispensable pour que la vingtaine de squelettes qui la composent se mettent à tournoyer, plus ou moins vite selon l’entrain et la force des participants.

C’est parti! La spectaculaire roue Charon s’anime sur le parc des Chantiers depuis quelques minutes. Impressionnante, elle le sera encore plus de nuit pour profiter au mieux de l’effet d’optique de zootrope, nous dit-on #Nantes #Burningman pic.twitter.com/6Oi2ke91zI — 20 Minutes Nantes (@20minutesnantes) July 8, 2022

Pendant plusieurs secondes ou minutes, difficile de détourner son regard de cette incarnation de Charon, gondolier issu de la mythologie grecque qui portait les âmes traversant le fleuve Styx, sur le chemin de l’au-delà. Impressionnante, l’œuvre hypnotique le sera encore plus de nuit, lorsque le mouvement sera éclairé par des lumières stroboscopiques et permettront d’apprécier au mieux cet effet d’optique de zootrope. De plein jour, il est possible de télécharger une appli (Hudzovision) pour reproduire cette vision d’un squelette animé. Profitez en aussi pour bien regarder les visages des personnages : ils ont tous été fabriqués avec des expressions différentes, « notamment au niveau des arcades sourcilières », précise Pierre Orefice, le cocréateur des Machines de l’île.

La roue Charon est visible jusqu'à la fin du mois de juillet sur le parc des Chantiers à Nantes - J. Urbach/ 20 Minutes

De retour l’année prochaine au Hellfest

Car c’est grâce à lui que les Nantais et touristes pourront apprécier l’œuvre, visible tout le mois de juillet, et notamment grâce à des illuminations entre 22 heures et minuit. Accueillie à Nantes dans le cadre du Nantes maker campus, grand rendez-vous dédié aux inventeurs qui se tient tout le week-end, la roue partira ensuite en tournée européenne : elle sera visible à Londres, Paris, Anvers puis reviendra dans la région l’an prochain à l'occasion du Hellfest, début juin 2023.