Le Centre international de création musicale (Cirm) de Nice, un des huit du genre en France, fermera ses portes à la fin de l’année. La confirmation est tombée cette semaine. Et elle n’envoie pas vraiment pas le genre de message attendu par la mairie en ce moment. La cinquième ville de France est candidate au titre de Capitale européenne de la Culture en 2028. Un label qui lui garantirait un coup de projecteur de plus après son inscription, l’été dernier, au patrimoine mondial de l’Unesco. Mais alors, quelle est la stratégie retenue ? Christian Estrosi vient juste de préciser ses plans.

S’il a décidé de « tourner le dos » à l’ouest du département, selon son opposition écolo qui l’accuse de « jouer perso », le maire a choisi de regarder, au contraire, plus au nord et à l’est. Très à l’est même. « Je souhaite que le périmètre de la candidature mobilise dans une même dynamique un territoire incluant Nice, la métropole, son moyen et son haut pays », mais aussi « la Principauté de Monaco » et même « les provinces italiennes voisines et frontalières », la Ligurie et le Piémont, a annoncé l’élu. Il veut « connecter l’inattendu », le terme arrêté pour le momement pour évoquer la candidature.

Le futur Palais des arts et de la culture en avant ?

Cet élargissement du périmètre n’est pour le moment qu’une « proposition » que la collectivité va faire à ces éventuels partenaires « dans les toutes prochaines semaines ». Et il va falloir aller vite. La date buttoir pour l’envoi des candidatures au ministère de la Culture est arrêtée au 1er décembre. D’ici là, Christian Estrosi a prévu de faire « recenser les lieux et acteurs culturels afin de démontrer la vitalité de notre maillage territorial ».

Le maire compte bien faire oublier la destruction du Théâtre national de Nice, en centre-ville, par l’inauguration de trois nouvelles salles de spectacles, dont deux déjà ouvertes, et son projet de Palais des arts et de la culture. Prévu pour remplacer, dès 2025 si tout va bien, l’actuel Palais des expositions, le site pourrait devenir le centre névralgique de la candidature niçoise.

Douze musées rien qu’à Nice

Sollicitée par 20 Minutes, la mairie préfère pour le moment rester discrète sur les atouts qu’elle compte mettre en avant dans son dossier de candidature. Elle pourrait néanmoins miser sur ses douze musées, son opéra ou encore sa Biennale des arts dont la cinquième édition a été lancée, il y a un mois, sur le thème des « Fleurs ».

Sans compter sur les voisins qui pourraient rejoindre l’aventure. Cette option d’un mini arc latin pourrait bien, si elle se concrétise, peser dans la balance face à une concurrence déjà fournie. Amiens, Bastia, Bourges, Clermont-Ferrand, Roubaix, Rouen, Saint-Denis, Reims, mais aussi Montpellier sont également sur les rangs. Après le dépot des candidatures, une présélection sera annoncée dans le courant du premier semestre 2023 et la ville lauréate sera désignée, également l’année prochaine, en décembre.