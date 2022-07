Deux heures, trois kilomètres de long et 25 étapes. C’est le parcours proposé par l’Office de tourisme de Bordeaux métropole. Le but ? S’immerger dans la culture et le commerce du vin, et comprendre comment ces derniers ont façonné Bordeaux. La balade commence au Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB), à Quinconces, et s’achève à la Cité du vin, en s’interrompant dans de nombreux lieux du centre-ville.

La première étape du parcours est de visiter le CIVB (Conseil Interprofessionnel du vin de Bordeaux). - Manon Gazin

Comme dans la rue Notre-Dame, aménagée pour faciliter le déplacement des barriques, et où se trouve une imprimerie datant de 1880, où étaient imprimées les étiquettes des bouteilles. Tout près, la visite invite aussi à s’arrêter devant les maisons de négociants, reconnaissables par leurs façades ornementées de pampres de raisin et de fèves de cacao.

Des capsules sonores pour une meilleure immersion

Pour suivre ce trajet inédit, il faut se munir d’une carte illustrée, où sont inscrits les lieux à visiter. Disponible en version anglaise et française, elle peut être achetée à la boutique de l’Office de tourisme (Quinconces) ou sur le site de Visiter Bordeaux, à partir du 11 juillet, pour la somme de trois euros.

Quatre capsules sonores à écouter sur son smartphone y sont également fournies, via un QR code. Ces dernières permettent une immersion plus importante dans l’histoire de ce commerce. En écoutant par exemple un tableau sonore du port au XIXe siècle, ou en rentrant dans la maison d’un négociant du 18e. De plus, de nombreuses adresses et caves à vin y sont proposées, ainsi que « 20 lieux incontournables du vin » : le musée d’Aquitaine, la basilique Saint-Seurin ou encore la fontaine Burdigala.

« Quelque chose de vivant »

Et les amateurs de vélos n’ont pas été oubliés : trois parcours, de 9, 23 et 24 kilomètres sont mis à disposition à cette occasion par la métropole, pour découvrir les vignobles alentour. A suivre sur une carte en ligne (à retrouver ici), les trois balades partent de la gare de Blanquefort, et mènent à différents châteaux : château Dillon, de Malleret, Paloumey…

Une initiative qui aurait dû être mise en place depuis longtemps, selon Brigitte Bloch, conseillère municipale en charge du tourisme et de l’économie du vin : « J’ai été étonnée qu’aucun parcours sur le vin n’ait été proposé jusque-là », a expliqué l’élue lors de l’avant-première de la balade, ce jeudi 7 juillet, avant d’affirmer vouloir miser sur « quelque chose de vivant ». D’ici la fin de l’année, un marquage au sol permettant d’identifier chaque point d’intérêt de la visite sera également mis en place.