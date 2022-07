On va faire appel à vos souvenirs de festivaliers. Alors, on vous voit déjà venir nous expliquer que c’était il y a longtemps, que vous étiez fatigué, un peu éméché ou sûrement un peu des deux. Mais on veut absolument savoir quel est votre concert préféré aux Vieilles Charrues. Pour quoi faire ? Un best-of géant des groupes qui ont le plus marqué nos lecteurs lors de leur passage à Carhaix (Finistère).

Du 14 au 17 juillet, le plus grand festival de France organisera sa 30e édition après deux années tronquées par l’épidémie de Covid-19. Une édition anniversaire qui verra défiler DJ Snake, Stromae, Orelsan, Queens of the Stone Age ou encore Angèle et Matmatah. Et vous, c’était quoi votre meilleur concert ? Promis, on vous partagera le nôtre.