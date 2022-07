Le Z Event fera son grand retour du 9 au 11 septembre, à Montpellier (Hérault). Le marathon caritatif du jeu vidéo sera, cette année, au profit de la fondation Good Planet, qui agit pour la cause environnementale. Plus de cinquante streameurs, parmi les plus connus, seront mobilisés pendant plus de 50 heures.

« Un dernier évènement énorme avant de changer la formule pour un sujet qui nous touche tous, qui est trop important pour être ignoré », a confié le créateur et organisateur du Z Event, le Montpelliérain Zerator, lundi soir, sur Twitter. De son côté, la fondation Good Planet s’est dite ravie « que la cause environnementale soit mise à l’honneur et honorés que la fondation ait été choisie pour l’incarner ».

L’événement, créé par les Montpelliérains Adrien Nougaret (Zerator) et Alexandre Dachary (Dach), avait permis en octobre 2021 de récolter plus de 10 millions d’euros pour Action contre la faim. A noter, cette nouvelle édition sera précédée, le 8 septembre, d’un show musical au Zénith-Sud, avec, notamment, Big Flo et Oli et Soprano.