Il y aura donc bel et bien une deuxième saison de Nouvelle école. Lancée début juin, la compétition de rap adaptée de l’émission américaine Rhythm + Flow a visiblement plu aux abonnés de Netflix, puisque la plateforme a décidé de la renouveler. C’est dans un tweet ce lundi que la nouvelle a été annoncée :

Fuck off. pic.twitter.com/jJz92Briq2 — Netflix France (@NetflixFR) July 4, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



La rumeur courait depuis plusieurs jours déjà. En cause, la publication d’une annonce de casting pour participer à la saison 2, mais aussi des propos rapportés de Damien Bernet, directeur du développement de Netflix France, par un journaliste de L’Equipe. « Avec Nouvelle École, on a tapé dans le mille. Ce n’est pas à nous de l’annoncer mais il y aura peut-être une saison 2 », a-t-il dit lors d’une conférence de presse.

Hormis l’officialisation du renouvellement du programme, aucune date de diffusion n’a été annoncée. De même, on ne sait pas si le jury sera de nouveau constitué de Shay, SCH et Niska. A la fin de la première saison, les trois artistes avaient décidé d’accorder la victoire au rappeur belge Fresh La Peufra et son titre percutant Chop.