« On fait le show » chantaient les Enfoirés en 2018. Voilà un titre que la troupe pourrait interpréter à nouveau pour la nouvelle édition actuellement en préparation. Pour la première fois depuis deux ans, la trentaine d’artistes ne fera plus face à une salle vide mais à plusieurs milliers de spectateurs. En raison de la pandémie de Covid-19, les derniers concerts s’étaient joués à huis clos, entraînant une perte sèche de bénéfices pour les Restos du cœur.

Mais ça, c’est du passé (si la résurgence des cas ne vient pas tout chambouler) ! L’organisation a annoncé, vendredi sur son site Internet, que six représentations auraient lieu l’an prochain du jeudi 12 au lundi 16 janvier, avec une double séance le dimanche. Et pour la cinquième fois, direction Lyon pour applaudir les chanteurs et les chanteuses qui se produiront sur la scène de la Halle Tony-Garnier. C’est déjà ce lieu qui avait été choisi en 2021 pour la première édition sans public.

Côté pratique, les Enfoirés indiquent que les places de spectacle seront toutes assises, réparties en plusieurs catégories. L’annonce de la date d’ouverture de la billetterie aura lieu à la rentrée de septembre.