La saison des festivals est officiellement ouverte ! Et pour en profiter pleinement, voici cinq idées de lieux, de tous les styles musicaux, pour passer du bon temps en Nouvelle-Aquitaine.

Festival Garonna Show à Port-Saint-Marie

La musique de rue est à l’honneur pendant ce festival ! Le 8 et 9 juillet, le Garonna Show proposera à Port-Saint-Marie (Lot-et-Garonne) un style musical varié : latino, rock, électro, variété française… Debout sur le Zinc, Joyeux Bordel ou encore Jaipur seront notamment présents. Les artistes défileront sur scène, ou dans les rues de la ville. Vingt-neuf formations musicales seront également présentes. Buvettes et restaurations seront proposées sur le site.

Le festival Fest'arts - Stéphane Klein

Fest’arts à Libourne

Si vous aimez les arts de la rue, Fest'arts est fait pour vous ! Du 4 au 6 août, Libourne verra défiler concerts, spectacles, pièces de théâtre et expositions. Compagnies et cirques seront présents pour faire rêver adultes comme tout petits, de 8 heures du matin à 0h30. Durant ces trois jours, la bastide de Libourne, où aura lieu le festival, sera entièrement piétonne, pour profiter pleinement de l’événement.

Stereoparc à Rochefort

Avis aux amateurs de musique électronique : le 22 et 23 juillet, le StereoParc Festival enflammera Rochefort (Charente-Maritime) et l’esplanade de la Corderie Royale. Le 22 juillet aura lieu la soirée « Waterfall », et le 23 la soirée « Coco Coast ». Nina Kraviz, Vladimir Cauchemar ou encore Boris Brejcha seront de la partie. Des animations sont également prévues, et n’ont pas été encore dévoilées. Les années précédentes, les spectateurs avaient eu droit à un ventrigliss, un bubblefoot, ou encore un mur d’escalade…

Le festival StereoParc - Nervo

Nuits Atypiques

Jusqu’au 23 juillet, ce festival itinérant se balade en Sud Gironde. Cette année, il fête sa 31e édition. Concerts, spectacles, documentaires, conférences ou encore rencontres-débats seront proposés dans des « lieux singuliers » de la région. L’enjeu de l’événement : sensibilisation aux différences, rejet du racisme et de l’intolérance, et prise de conscience citoyenne. Du 8 au 10 juillet, le festival s’arrêtera notamment à Villandraut, où différents stages de danses traditionnelles ou d’accordéon seront mis en place.

Reggae SunSka Festival à Vertheuil

Du 5 au 7 août, rendez-vous au domaine de Nodris, à Vertheuil, dans le Médoc. Vous pourrez profiter du Sunska Festival, non loin des vignobles et des plages girondines, pour sa 25e édition. Gaël Faye, Tryo ou encore Danakil répondront présents. Attention cependant : cette année, la jauge sera limitée à 7.000 personnes par jour, « afin de préserver une expérience chaleureuse et conviviale », selon les organisateurs de l’événement.