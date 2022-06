A quelques jours du coup d’envoi de la saison estivale, Saint-Malo va être sous les feux des projecteurs. A partir de jeudi et jusqu’à la fin de la semaine, Netflix va poser ses caméras dans la cité corsaire pour les besoins du tournage d’une mini-série. Il s’agit de l’adaptation du roman d’Anthony Doerr Toute la lumière que nous ne pouvons voir (All the light we cannot see en version originale), couronné du Prix Pulitzer en 2015.

Le roman, dont l’action se déroule en grande partie à Saint-Malo, raconte l’histoire d’un orphelin allemand qui s’engage dans les jeunesses hitlériennes et part combattre avec la Wehrmacht en France en 1944 alors que la ville bretonne est incendiée et pilonnée par les bombes. Sur place, il nouera une histoire d’amour avec une jeune Française aveugle et réfugiée à Saint-Malo avec son père.

Le réalisateur de Stranger Things derrière la caméra

Au casting de cette mini-série dramatique en quatre épisodes, on retrouvera Hugh Laurie, connu pour son rôle dans Doctor House, ainsi que Mark Ruffalo qui interprète le rôle d’Hulk dans les films de la saga Avengers. Les deux rôles principaux de la série seront interprétés par les jeunes acteurs Aria Mia Loberti et Louis Hofmann.

Il y aura également du lourd derrière la caméra avec le réalisateur Swan Levy, qui a réalisé certains épisodes de la série à succès Stranger Things. Dans le courant de l’été, d’autres scènes de la mini-série seront tournées à Villefranche-sur-Rouergue dans l’Aveyron. Aucune date de diffusion n’a pour l’heure été communiquée.