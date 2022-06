Certains étaient présents depuis 13 h. Ce mardi, à 17 h 30, les deux frères BigFlo et Oli ont donné un concert gratuit au pied du stade Matmut-Atlantique​, devant une foule endiablée. L’événement avait été annoncé la veille, sur le compte Instagram des deux rappeurs.

« Ça rajoute une proximité »

Le showcase, qui a duré 45 minutes, a également été l’occasion de tourner un de leurs prochains clips. Et de faire une séance de dédicaces et photos. Du haut de leur bus, Bigflo et Oli ont interprété certains de leurs nouveaux morceaux, comme « Booba » ou « Coup de vieux ». De quoi ravir les fans sur place : « J’ai adoré l’ambiance. C’est comme un festival improvisé. Ça rajoute une proximité », se réjouit Billy, 16 ans, qui a pu avoir sa photo et son album dédicacé.

Deux autres concerts gratuits sont prévus par les deux artistes : à Toulouse ce mercredi 29 juin, et à Marseille, ce jeudi.