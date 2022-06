« On a croisé Clara Luciani c’est une conasse [sic] », a écrit une internaute sur Twitter dimanche. « Il y a deux "n" à connasse, faites un effort. Trois même, si on compte votre "haine" », a réagi la chanteuse en relayant ce message dans sa story Instagram.

L’artiste en a profité pour clarifier les choses avec le public, et notamment sa réticence à se prêter certaines fois au jeu des selfies.

« Je n’aime pas les photos pour la simple et bonne raison que je n’aime pas tellement ma gueule, que je suis timide et que je ne suis pas à l’aise avec l’idée d’être tout le temps confrontée à mon image », écrit-elle.

Refus polis

L’an passé, à l’occasion de la sortie de l’album Cœur, elle confiait ainsi à 20 Minutes : « Il y a des choses qui me suivront toute ma vie. Quand on est une enfant moquée, c’est très dur d’oublier. J’ai l’impression d’être toujours suivie par cette ombre. Dans le miroir, c’est la petite fille blessée que je vois le plus, même si je sais qu’il y a des choses qui ont changé. »

Et de préciser que, « très souvent », elle ne refuse pas de se laisser prendre en photo au côté d’un ou d’une fan. « Je sais qu’emporter un petit un petit souvenir visuel de notre rencontre compte pour vous, ajoute-t-elle. Je vous le dois face à l’immense bonheur que vous me transmettez. »

Clara Luciani a bien raison de faire ce genre de rappel. pic.twitter.com/0jnUYFMEVC — Ludo (@LUDO_dsp) June 26, 2022

Clara Luciani indique que dans certains cas – « quand je suis en pyjama et que je sors de mon tourbus, ou quand je suis vraiment pressée, ou juste des jours où je préférerais (…) passer inaperçue »- elle refuse « mais toujours poliment », en donnant une explication.

« Ne me criez pas dessus dans la rue »

« Quand je refuse ces selfies, je vous le demande du fond du cœur, ne me criez pas dessus dans la rue, ne me prenez pas en photo à mon insu et ne me dites pas que j’ai "pris la grosse tête" car si c’était le cas, je me trouverais sûrement assez présentable à chaque instant pour apparaître en photo avec vous », exhorte l’autrice compositrice et interprète qui fêtera ses 30 ans le 10 juillet. Et de conclure : « Je vous aime. N’en doutez pas. »

Clara Luciani a reçu le soutien de nombreuses et nombreux internautes ulcérés du tweet dans lequel elle était insultée. La chanteuse Hoshi a elle aussi réagi : « Elle est adorable Clara. Vraiment. Arrêtez d’être horrible comme ça sur Twitter et de juger les gens. Envoyez de l’amour c’est mieux. »