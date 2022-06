Décidément, le Hellfest n’a pas fini de nous surprendre. Alors que le festival de musiques extrêmes de Clisson (Loire-Atlantique) redémarre ce jeudi pour la deuxième partie de sa 15e édition, les organisateurs ont envoyé du lourd niveau annonce. Aux côtés de François Delarozière, de la compagnie nantaise La Machine, le directeur de l’événement Ben Barbaud a dévoilé son projet visant à « transformer l’esthétique d’un festival de musiques actuelles internationalement reconnu, en un lieu touristique et culturel de grande ampleur ».

Sculpture Maquette bois Gardienne des Ténèbres - Compagnie La Machine ? c.p.david

En 2024, une nouvelle occupante sera chargée d’animer le site à l’année. Appelée la Gardienne des ténèbres, il s’agira d’une machine mi femme-mi scorpion faite de bois et d’acier, qui se déplacera sur huit pattes et sera capable de courir, se cabrer, cracher du feu ou de l’eau. Haute de 10 mètres, elle déambulera et sera en capacité d’embarquer 25 personnes sur son dos, telle le Grand Eléphant. La créature sera hébergée sur place dans la Porte des ténèbres, un hangar de 450 m2 qui sera à la fois lieu de maintenance mais aussi lieu d’accueil du public.

Car l’objectif du Hellfest est que ce site, déjà ouvert comme lieu de promenade à l’année, vive encore davantage. Tout un projet urbain a donc été imaginé autour, sur le site de l’ancienne discothèque le Looksor (oui oui, celle popularisée par Philippe Katerine) : un parvis piéton inspiré de celui les Machines de l’île à Nantes et une aire de jeux pour enfants dans l’esthétique du festival seront aménagés, et l’on trouvera aussi sur place une gigantesque brasserie de 600 places, où sera notamment brassée la bière Hellfest IPA.

Les travaux démarreront l’an prochain pour que le site soit inauguré pour l’édition de 2024, indiquent les porteurs de projet. Un spectacle de la Gardienne des ténèbres est déjà prévu quelques jours avant.