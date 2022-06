Jean-Jacques Goldman à jamais dans le cœur des Français. Selon le nouveau baromètre RIFFX by Crédit Mutuel 2022 (à découvrir par ici), le chanteur domine le classement de leurs artistes musicaux préférés. Il est suivi de Stromae, Indochine, Florent Pagny et Soprano.

Seules trois artistes féminines apparaissent dans le top 15 de ce classement réalisé à partir d’un sondage en ligne de l’institut YouGov auprès d’un échantillon de 1009 personnes représentatives de la population française (18 ans et plus) : Céline Dion (6e place), Mylène Farmer (10e place) et Angèle (13e place). Comme le note le communiqué de presse, seules 27 femmes se classent dans le top 100.

Le classement est légèrement différent du côté des 18-24 ans où Angèle, Soprano, Stromae, Nekfeu et Dj Snake sont leurs cinq artistes préférés. Trois autres chanteuses rejoignent l’artiste belge dans le top : Amel Bent (6e place), Céline Dion (7e place) et Aya Nakamura (8e place).

Les 10 artistes préférés des Français de plus de 18 ans :

-Jean-Jacques Goldman

-Stromae

-Indochine

-Florent Pagny

-Soprano

-Céline Dion

-Grand Corps Malade

-Francis Cabrel

-Vianney

-Mylène Farmer

Les 10 artistes préférés des Français entre 18 et 24 ans :

-Angèle

-Soprano

-Stromae

-Nekfeu

-Dj Snake

-Amel Bent

-Céline Dion

-Aya Nakamura

-Dadju

-Ninho