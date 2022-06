Vous en rêviez, Beyoncé l’a fait pour vous. Ce mardi la reine du R’n’B a dévoilé Break my soul, le premier extrait de son nouvel album baptisé RENAISSANCE. En bonne reine de la com', la chanteuse a de nouveau cultivé le mystère et soigné son entrée en scène. Un simple "6. BREAK MY SOUL midnight ET" dans sa bio Twitter et Instagram ont suffi à agiter la Toile et à annoncer la sortie de son nouveau morceau.

Il y a quelques jours déjà, Queen B avait pris soin de supprimer toutes les photos de profil de ses différents réseaux sociaux. Coup de promo et coup de génie, une fois encore Beyoncé a tapé juste.





Publié un peu après quatre heures du matin sur la chaîne YouTube officielle ​de la chanteuse, le titre atteint déjà le million de vues sur YouTube.

RENAISSANCE sortira le 29 juillet prochain et sera composé de 16 titres. On piétine d’impatience.