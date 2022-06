Si vous avez toujours rêvé de chanter comme Freddie Mercury, autrement qu’en jupette et en passant l’aspirateur, l’occasion vous sera donnée ce jeudi soir à Lyon. L’association Art en live s’est lancé un défi : réunir 500 participants sur l’esplanade de Fourvière pour monter une chorale éphémère et interpréter l’un des tubes légendaires de Queen, Don’t stop me now. Une façon de dépoussiérer l’image parfois vieillissante du chant choral.

Pour l’occasion, les chanteurs seront dirigés par le chef de chœur Renato di Folco, un habitué du genre. Ne soyez pas en retard, l’événement commence à 20 heures. Pour participer, il faut s’inscrire sur le site suivant et payer 10 euros (7 euros pour les moins de 25 ans).

Une partie des bénéfices sera reversée à la Fondation Fourvière, pour la sauvegarde du patrimoine.