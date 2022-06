Un avant-goût de son troisième album. Ce vendredi, Bilal Hassani a levé le voile sur son nouveau single intitulé Il ou Elle et en a publié le clip en fin de journée. « Je veux goûter à toutes les saisons sans demander la permission. Je fais couler l’encre sur les cons sans jamais demander pardon », chante-t-il, glaive à la main, dans le premier couplet de ce titre consacré à l’identité de genre.

Dans un entretien accordé à Têtu, Bilal Hassani s’est confié sur la façon dont son regard sur sa propre identité avait changé au fil du temps. « À force de convaincre les autres que j’étais un homme et que j’avais le droit de m’habiller comme je voulais, j’ai réalisé que je défendais viscéralement quelque chose alors que je n’étais pas sûr d’y croire. Ça a été toute une remise en question qui m’a amené à réaliser que je ne ressens pas de gêne quand on me genre au masculin et encore moins quand c’est au féminin », indique-t-il.

Ce chapitre musical qui s’ouvre est synonyme de beaucoup de changements pour Bilal Hassani qui a récemment annoncé qu’il entrait en collaboration avec Virgin Music du groupe Universal pour la distribution de son nouvel album dont la sortie est prévue cette année. Le finaliste de la dernière saison de Danse avec les stars promet « une nouvelle ère, haute en couleurs et émotions fortes ». Il en offrira un aperçu dans le cadre du Lollapalooza Festival de Paris le 16 juillet prochain.