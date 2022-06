L’une des têtes d’affiche des humoristes de sa génération de nouveau sur le devant de la scène. Plus de deux ans après Hexagone, son deuxième spectacle disponible sur Netflix, Fary revient avec un nouveau one-man-show intitulé Aime-moi si tu peux. Avant de le proposer à un large public en 2023, quelques milliers de spectateurs auront l’occasion de le voir en avant-première au Dôme de Paris les 17, 18 et 19 novembre prochains.

« J’avais pour ambition, il y a quelques années, d’écrire mon troisième spectacle sur le questionnement du couple et la déconstruction du mythe amoureux. Puis j’ai douté, parce que je ne veux pas avoir l’air d’un bouffon, je ne vais pas non plus me montrer vulnérable en me mettant en danger avec des sujets intimes. Il faut que je parle de la société comme je l’ai toujours fait, que je défende des points de vue, que j’aie l’air fort et sûr de moi. Ou alors, je raconte tout ça en même temps et ensuite, aime-moi si tu peux », écrit l’humoriste dans un communiqué de presse.

Entre la fin de son deuxième spectacle et l’arrivée du troisième, les fans de Fary ont pu le voir sur grand écran dans les films Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi et Les Méchants de Mouloud Achour. L’humoriste révélé au grand public grâce à On n’demande qu’à en rire au début des années 2010 sur France 2 a également récemment ajouté une corde à son arc avec la sortie d’un EP sur les plateformes de streaming le mois dernier.