Une première partie digne d’un film d’horreur. En attendant de voir ce que nous réserve la partie 2 de Strangers Things le 1er juillet, revenons sur la partie 1 de la saison 4. Elle s’est avérée être beaucoup plus effrayante que toutes les anciennes saisons. La célèbre bande de copain de Hawkins, qui s’est agrandie au fil des saisons, doit affronter; cette foi-ci, le boss final, un ennemi redoutable et sans pitié.

Vecna, le commandant en chef du flagelleur mental

Vecna tue ses victimes en établissant un contact psychique avec une personne qui porte le poids de la culpabilité. Max a failli mourir à cause de ce dernier, mais ses amis ont réussi à la sauver grâce à la musique, seul moyen d’échapper à l'assaillant. Nancy, Steve, Eddie et Robin arrivent à trouver un portail pour pénétrer dans son antre. Au moment de repartir, Nancy n’arrive pas à s’échapper mais apprend la vérité sur l’identité de Vecna.

Cet ennemi n’est autre que le fils de Victor Creel, un soldat des années 1950. Après avoir tué toute sa famille sauf son père, grâce à ses pouvoirs magiques, il entre dans le programme du docteur Brenner. Il devient le numéro 1 de son expérience. Onze, qui s’est ralliée à son ancien « père »; doit se plonger dans son passé pour retrouver ses pouvoirs. Elle comprend qu’elle a combattu 1 et, en essayant de le tuer, elle l’a envoyé dans le monde à l’envers et c’est comme cela que tout a commencé.

Cette fois-ci la bande agit séparément

En Californie, Will, Mike et Jonathan sont à la recherche de Onze. Will semble avoir développé des sentiments pour Mike. De son côté, son frère voudrait rompre avec Nancy. Il faut aussi préciser que la relation entre Mike et Onze s’est détériorée, avant que Onze ne parte à la recherche de ses pouvoirs, ils s’étaient disputés. A Hawkins, il y a de l’amour dans l’air et Max et Lucas recollent petit à petit les morceaux, tandis que Nancy et Steve voient la flamme de leur relation passée se rallumer.

Du coté des adultes, Joyce et Murray forment un duo iconique pour aller secourir Hopper, enfermée dans une prison russe. Après plusieurs péripéties, obstacles et faux espoirs des deux côtés, ils se retrouvent enfin. Ce moment que l’on attendait tous est arrivé juste après que Jim réussit à échapper avec un de ses amis-ennemis russe à un démogorgon, gardé par les soldats russes. La partie 2 du succès international s’annonce encore remplie de surprises.