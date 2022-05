Cette semaine, le Royaume-Uni va vibrer au son des célébrations des 70 ans de règne de la reine Elisabeth II. Sortez les trompettes et vos meilleurs sachets de thé car de notre côté de la Manche, les chaînes de télé vont également se mettre à l’heure anglaise pour vous faire vivre le jubilé. Un coup d’épée dans l’eau pour nous, peuple franchouillard qui s’est débarrassé de la monarchie il y a bien longtemps ? A en croire les témoignages de nos lecteurs, pas tant que ça…

A plusieurs reprises, les internautes de 20 Minutes pointent du doigt le statut de « grand-mère à tous » de la monarque, une figure auquel il est facile de s’identifier. « Sa vie est un roman, sa longévité, le mystère parfois, sa relative discrétion, elle est une icône », confie Aurélie, qui collectionne les objets à son effigie. Pour Julien, « elle représente la famille, la pérennité, la grandeur, l’hérédité et la tradition. Elle est comme un phare au milieu du brouillard des politiciens querelleurs, carriéristes et corrompus. Solide, immuable, impartiale ».

« Une force de la nature incroyable »

De la politique, Elisabeth II n’en a jamais fait. Elle règne, elle ne gouverne pas. C’est peut-être pour ça que le mot « stabilité » revient le plus souvent dans les témoignages. « La reine Elizabeth représente une institution stable à une époque qui pense que tout changement est forcément bon, alors qu’un équilibre entre nouveauté et tradition est souhaitable », souligne Bruno.

Un autre lecteur, Vincent, retient de son règne « une présence qui a dépassé les générations, une force de la nature incroyable, quelqu’un qui a su s’imposer et surtout une personne qui a su unifier un pays ». Son pays, d’accord, mais sa famille ? Les frasques de ses petits-enfants et l’exil de Meghan et Harry auraient-ils pu entacher son image ? « Elle tient le gouvernail monarchique bon gré mal gré avec force et conviction, en dépit des avaries provoquées au sein de la famille royale durant quelques décennies », balaye Timothée d’un revers de main.

Les lecteurs se souviennent de ses traits d’humour, à l’instar du clip auquel elle avait pris part au côté de Daniel Craig lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Londres en 2012. Ils gardent aussi en tête le côté rock de ce roc de la monarchie, grâce à « ses tenues à la pointe d’excentricité afin que l’on ne voie qu’elle », note Coralie. Tout comme Jacques, qui ne fait pas de cadeau à la reine et ses « chapeaux kitch ».

Un « produit pour faire vendre des magazines »

Notre lectorat n’est pas non plus unanimement à genoux face à Elisabeth II. « La reine est la représentante d’un système injuste et vit aux crochets des citoyens. Il serait temps qu’une République s’installe ! », exhorte par exemple Thomas, qui ne comprend pas que la monarque soit glorifiée, elle qui n’est qu’un « produit pour faire vendre des magazines ». Bob, lui, estime que « le système royal est une téléréalité qui fait la promotion du pays », alors il comprend aisément « Meghan et Harry qui veulent un système plus juste ».

Certains de nos lecteurs pensent aussi à l’inévitable, la mort de cette « dernière figure importante du XXe siècle ». « Le jour où elle décédera, je ressentirai un très grand vide comme quand j’ai perdu ma mère », rapporte France. « Lorsqu’elle partira, une page de l’Histoire se tournera », témoigne Stéphane. En attendant, elle inscrit encore une fois son nom dans les livres cette semaine, elle qui a régné plus longtemps qu’aucun autre monarque britannique.