La monarque au règne le plus long. Devenue reine à 25 ans, Elisabeth II a mis sa vie au service de ses sujets. Sourire aux lèvres, elle a enchaîné les engagements officiels, de réceptions de dignitaires étrangers au palais de Buckingham à des remises de décorations en passant par les tournées à l’étranger, avant de ralentir le rythme en début d’année, à l’approche de ses 70 ans de règne.

Au Royaume-Uni, aucun monarque n’a jamais régné aussi longtemps. Entre les divorces de ses enfants et les frasques de ses petits-enfants, la reine Elisabeth II, âgée aujourd’hui de 96 ans, a fait face à tous les scandales qui ont ébranlé la famille royale britannique au fil des années. Son visage est partout : sur les billets de banque, les timbres, ou encore les boîtes aux lettres. Et sa popularité est immense.

Alors que le monde s’apprête à voir la monarque britannique célébrer ses 70 ans de règne lors d’un jubilé de platine la semaine prochaine, 20 Minutes souhaite savoir ce qu’elle représente pour vous. A-t-elle été une souveraine hors norme ? A la hauteur de sa fonction et des enjeux de ce monde ? Aurait-elle dû en faire davantage pour empêcher le Brexit ? Que retenez-vous de son long règne ? On attend vos témoignages et vos arguments, qui serviront à la rédaction d’un article. Pour cela, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous. Merci d’avance.

​