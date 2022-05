C’est un défilé de marque qui se tient au palais Galliera. Du 5 mars au 11 juillet, le musée de la mode, présente une exposition inédite : « Love Brings Love ». La mort du couturier Alber Elbaz a suscité une vive émotion dans le monde de la mode. C’est en sa mémoire que 46 designers ont créé des tenues uniques pour honorer les qualités et le travail du célèbre couturier.

Une immersion dans le défilé

Les visiteurs vont pouvoir revivre le défilé présenté le 5 octobre 2021, basé sur le thème de l’amour du monde de la couture pour ce créateur. L’initiative est venue de l’AZ Factory, marque qu’il avait récemment fondée. Chaque tenue mêle la touche de la maison ou du créateur et la vision qu’ils avaient d’Alber Elbaz. Jean Paul Gauthier a déclaré que : « Une robe cœur s’est imposée tant Alber en avait et qu’il a mis dans toutes ses créations et ses collections ».

Robes colorées, fantaisistes, courtes ou avec une traîne, c’est une explosion de couleur et de jeux de matière qui s’offre aux visiteurs. Les différentes tenues sont placées exactement dans le même ordre que celui du défilé. Sur des écrans, les visiteurs peuvent observer le défilé tout en écoutant les musiques soigneusement choisies pour chaque passage. Versace, Comme des Garçons, Vêtements, Off-White et bien d’autres s’enchaînent sur le « catwalk » avant de terminer en une explosion de confettis en forme de cœur.

Un couturier qui révolutionne le classique

Né à Casablanca au Maroc le 12 juin 1961, ce créateur de mode franco-israélo-américain a su utiliser sa richesse culturelle pour révolutionner les plus grandes maisons de couture parisienne. Il relance la maison Guy Laroche, il succède à son idole Yves Saint Laurent et innove en tant que directeur artistique chez Lanvin pendant 14 ans. C’est au côté des plus grands qu’il choque et réinvente.

Sa devise « What’s next ? Wait and see. » (Et après ? Attends et vois), c’est avec cette ligne de conduite qu’il mènera à bien ses projets, et qu’il deviendra une véritable figure de la mode. Il a une grande sensibilité envers la diversité, qu’il a exploitée dans ses défilés. Par exemple pour la maison italienne Krizia à Milan, pour laquelle il ne fera défiler que des mannequins noirs, choix encore inédit à l’époque. C’est avec ces valeurs qu’il a fondé AZ Factory, qui défend « une mode intelligente, inclusive et respectueuse ».