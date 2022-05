Des millions de jeunes ont rêvé de devenir pilote de chasse après avoir vu Tom Cruise aux manettes d’un Grumman F-14 « Tomcat » dans Top Gun. Depuis la sortie du film en 1986, certains le sont peut-être devenus.

D’autres ont aussi pu se diriger vers l'archéologie en regardant Indiana Jones, la finance grâce au Loup de Wall Street, ou la police en s’enfilant tous les épisodes des Experts ou encore la médecine après avoir vu tous les épisodes d’Urgences. Le cinéma, ça vend du rêve. Et parfois, avec un peu de chance et pas mal de ténacité, les rêves deviennent réalité.

Vous exercez aujourd’hui un métier qui vous a fait rêver au cinéma ou à la télé quand vous étiez petit ? Depuis combien de temps ? Grâce à quel film ou quelle série ? C’était avec quel(s) acteur(s) ? Et quel métier ? Quel âge aviez-vous quand vous l’avez vu pour la première fois ? Comment avez-vous fait pour atteindre votre objectif ? Votre entourage vous a-t-il soutenu ou non ? Pourquoi ? Qu’est-ce qui vous a plu quand vous avez découvert ce métier sur un écran ? Et vos attentes correspondent-elles à la réalité ? On attend vos témoignages et vos arguments, qui serviront à la rédaction d’un article. Il vous suffit pour cela de remplir le formulaire ci-dessous. Merci d’avance.