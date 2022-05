Après Seine Zoo en 2013 et Destins liés, sorti en 2016, S-Crew revient en force et en surprise avec leur troisième album : SZR 2001. 2zer Washington, Framal et Mekra ont diffusé dans leur story Instagram le rendu de l’album et la date d’ouverture de la pré-commande de ce dernier. Elle aura lieu le 23 mai à midi, seul Nekfeu n’a pas relayé l’information en raison de son absence volontaire sur les réseaux sociaux.

Un retour aux origines

S-Crew c’est avant tout une histoire d’amitié. Le collectif de rap parisien s’est formé dans les quartiers sud, entre une dizaine d’amis en 2001, d’où cette date comme nom du troisième album. Après plusieurs années, seul les plus passionnés sont restés, à savoir Framal, 2zer Washington, Mekra et Nekfeu, qui faisait partie d’autres collectifs en parallèle comme 1995, L’entourage et 5 majeur.

Selon le teaser sorti sur YouTube et l’esthétique de l’album, tout laisse à penser, que leur amitié et leur parcours seront les thèmes abordés. Preuve à l’appui avec l’album qui ressemble à un caméscope moderne. Encore une fois, la place du cinéma et de l’image est affirmée, comme sur la plupart des projets de Nekfeu. Rappelons qu’il avait annoncé son dernier album avec un film sorti sur Netflix : Les étoiles vagabondes.

Une communication pleine de mystère

Cela faisait des jours que les fans du groupe attendaient une annonce du label. L’affichage, partout dans Paris, avec le logo de Seine Zoo Record et le nom de l’album, ainsi que la création d’un site web www.szr2001.com où l’on pouvait apercevoir deux comptes à rebours avaient réussi à intriguer et surexciter les fans. Les différentes théories avaient alors fusé sur les réseaux : un retour de Nekfeu, un retour du S-Crew ou encore un album hommage à Népal, leur ami décédé en 2019.

La torture a pris, le 22 mai à 22h22, à la fin du premier compte à rebours. Même si on en a appris plus sur l’album, les chansons qu’il contiendra restent encore un mystère. Mais même après 6 ans d’absence, les fans du groupe de rap sont toujours présents. Le teaser YouTube posté à la fin du compte à rebours comptabilise déjà plus de 280.000 vues en moins de 24 heures. Il ne reste plus qu’à ce que le groupe soit aussi bon qu’il l’a déjà été dans le passé. Affaire à suivre…