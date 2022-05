​

« Ça fait longtemps qu’on attend ça ! » résumait un fan avant le concert. Après plus de deux ans d’attente, Dua Lipa a enfin pu retrouver le public français ce dimanche 15 mai. Deux heures avant le début du concert, devant l’AccorHotels Arena, il y avait ceux qui faisaient la queue pour avoir la meilleure vue et ceux qui attendaient désespérément des places de dernière minute. À l’intérieur, l’effervescence est montée crescendo jusque 21 heures : « Elle est là, elle est là » crie un fan. La chanteuse apparaît, venant du sol, sous les hurlements et les applaudissements de plus de vingt mille personnes.

Un public varié et surexcité

Tenue décontractée pour certains, habits fluo, paillettes et maquillage élaborés pour d’autres, le public était divers. Même si la majorité avait moins de la trentaine, la chanteuse britannique touche une cible plus large que ce que l’on pense avec des pères de famille, et même des personnes âgées de 70 ans. Ils sont venus de partout en France pour la même chose : « Un show que seule elle sait faire. »

Entre cris d’hystérie, larmes et hurlements, la chanteuse était attendue de pied ferme par ses fans. Tout au long du concert, ils ont chanté, dansé et évidemment filmé chaque instant de leur idole. Pendant plus d’1h30, l’énergie était la même sur la scène et dans les gradins. La chanteuse et ses fans ont pu revivre ensemble les tubes comme Physical, Break my Heart, Don’t Start Now et bien d’autres.

Une femme aussi sexy que forte

Chanteuse, mannequin et égérie d’Yves Saint Laurent, Dua Lipa est aussi une sacrée danseuse, alternant mouvements de hanches et de cheveux pour finir transpirante. Pendant tout le show, elle a renvoyé l’image d’une femme sexy, séductrice et même un peu badass. À travers les différentes danses et tenues, les fans ont pu admirer une femme qui assume pleinement son sex-appeal et c’est pour ça que ses fans « l’aime (nt) de ouf. »

Mais ce n’est pas juste une jolie fille qui danse et chante au milieu de la scène en bougeant les fesses. Là où le spectacle était intéressant pour le public et surtout pour la jeunesse, c’est ce mélange de femme conquérante et sexy. Elle a par ailleurs soigneusement choisi ses chansons entre musiques pour déchaîner les foules et chansons à messages. Les fans ont pu entendre le titre Boys will be boys sur le harcèlement sexuel ou encore Cold heart avec Elton Jonh sur le coming-out.

Un « vrai show à l’américaine », Angèle en guest de luxe

Avant de la voir disparaître dans le sol dans un dernier jet de confettis multicolores, le poing levé, le public a pu apprécier quelques surprises. Dua Lipa et sa troupe de 10 danseurs ont réalisé des chorégraphies plus folles les unes que les autres. Puis, lorsque la chanteuse a commencé à interpréter le titre Fever, la chanteuse Angèle a fait son apparition. La salle comble était au paroxysme de son effervescence. Pour son titre Levitating, elle s’est déplacée dans une nacelle après un lâcher de ballons sur la foule. En bref, « un vrai show à l’américaine. »

La tournée de Dua Lipa, Future Nostalgia Tour, porte bien son nom. Elle nous a proposés à travers 5 tenues et 5 tableaux, un parcours dans le temps. Il a commencé par une tenue aérobic rose fluo des années 1980 pour finir avec une combinaison noire à paillettes dorées dans un décor futuriste. Les fans ont salué la performance et n’ont pas du tout été déçus : « Elle est incroyable, elle mérite plus qu’un 10 sur 10 », « Elle sait faire le show à chaque transition, c’était une surprise », « C’était le feu », se sont réjouis les spectateurs à la sortie.