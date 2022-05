De notre envoyé spécial à Turin (Italie)

Qui succédera aux Måneskin et à leur chanson Zitti e Buoni au palmarès de l’ Eurovision ? La réponse tombera après minuit, dans la nuit de samedi à dimanche. En attendant, les pronostics vont bon train et 20 Minutes s’est pris au jeu. Voici nos prédictions pour le Top 5.

Royaume-Uni

Après avoir subi un cruel double 0 pointé du public et des jurys l’an passé, nos voisins Britanniques pourraient vivre un scénario inverse à Turin et faire une razzia de 12 points. Leurs espoirs sont placés en Sam Ryder, star de TikTok, où il compte plus de 12 millions d’abonnés – soit une solide base de supporteurs potentiels. Sa chanson, Space Man, lui permet de déployer toute son étendue vocale, avec une puissance égalant sa bouille sympathique. Cette power ballad a en tout cas tout pour conquérir les radios européennes.

Ukraine

Grandissimes favoris chez les bookmakers, qui estiment ses chances de victoire à près de 60 %, le groupe Kalush Orchestra pourrait offrir à l’Ukraine son troisième trophée au concours, après ceux glanés en 2004 et 2016. La chanson, Stefania, au carrefour des sonorités hip-hop et folkloriques est dans le haut du panier de cette édition, mais si elle vient à s’imposer, ses qualités seront sans doute éclipsées par la dimension symbolique de ce triomphe ukrainien.

Suède

Deux victoires et six autres Top 10 au cours des dix dernières éditions : la Suède est une place forte de l’Eurovision. Il convient de toujours garder un œil sur elle au moment de parler des favoris. Avec Hold Me Closer, une ballade pop pleine d’émotion, interprétée par celle qui l’a écrite, la charismatique Cornelia Jakobs et sa voix éraillée, le pays scandinave semble cette année avoir le parfait package pour égaler le record de victoires de l’Irlande au concours en décrochant son septième trophée.

Norvège

Un duo déguisé en loups jaunes, flanqués d’un DJ en combinaison dorée d’astronaute… Les Subwoolfer sont le genre de propositions que l’on ne voit qu’à l’Eurovision. Le concept est farfelu, mais pas ridicule – bon, ok, il est possible de ressentir des frissons de malaise lorsque les deux loustics enchaînent les « yum yum » («miam miam »). Give That Wolf a Banana est une chanson électro-pop efficace, qui reste en tête et donne envie de danser : c’est bon esprit, ça met le sourire et ça détend l’atmosphère. On imagine bien les enfants adorer et implorer leurs parents de voter pour ce titre.

Serbie

Pour boucler notre Top 5, on aurait pu citer l’Italie, l’Espagne ou la Grèce, que les bookmakers placent dans le quinté gagnant, mais osons un pronostic plus audacieux en misant sur In Corpore Sano. Cette chanson en serbe (et en latin) traite de l’hygiénisme et évoque le sort des artistes en Serbie qui ne bénéficient pas d’une couverture sociale. Konstrakta chante en se lavant les mains : il y a quelque chose d’intrigant et de captivant dans cette prestation qui vient accrocher le public avec le gimmick des clappements de main lors du refrain.