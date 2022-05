De notre envoyé spécial à Turin (Italie)

Mardi, dix pays (Suisse, Arménie, Islande, Lituanie, Portugal, Grèce, Ukraine, Moldavie et Pays-Bas) se sont qualifiés pour la finale de l' Eurovision, qui se tiendra samedi au Pala Alpitour. Ils concourront aux côtés de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Royaume-Uni et de l’Espagne, qualifiés d’office. Ce jeudi, dix-huit autres chansons étaient en lice pour espérer décrocher l’une des dix dernières places pour le grand soir. Retour sur cette demi-finale, ceux qui restent et ceux qui partent…

Finlande, qualifiée

The Rasmus ne vous est sans doute pas inconnu. Le groupe a bercé l’adolescence des trentenaires et quadras d’aujourd’hui – et leur tube In The Shadows est désormais indissociable du générique d’On n’est pas couché. Leur chanson, Jezebel, est dans leur zone de confort, du rock FM pas désagréable.

Israël, éliminée

Michael Ben David a décroché son billet pour Turin en remportant le télécrochet X Factor Israël il y a quelques mois. Sa chanson I.M. semble taillée pour les clubs gays de Tel Aviv. L’artiste se la joue séducteur présomptueux : « Je cherche toujours ce que je ne devrais pas chéri, je ne suis pas farouche. Je vais te faire faire ce que je veux alors que je n’ai pas encore enlevé le haut. » Les votants lui ont mis un vent.

Serbie, qualifiée

Le succès, à l’Eurovision, tient, en partie, à la capacité à « créer un moment », qui, à la fin de la soirée fera que la chanson restera dans les mémoires. Konstrakta y parvient tout à fait. En se lavant les mains pendant toutes sa chanson, interprétée en serbe et latin, elle intrigue. Des sous-titres judicieusement placés donnent des indications sur le thème de la chanson : l’obsession hygiéniste. Pas de pyrotechnie, mais un propos. Pas d’effet tape à l’œil mais le parti pris de la singularité. On applaudit.

Azerbaïdjan, qualifié

Nadir a remporté The Voice dans son pays avec plus de 40 % des suffrages et, avant même sa victoire, avait déjà des rêves d’Eurovision. Il avait choisi de rejoindre l’équipe d’Eldar Gasimov, qui, en 2011, avait offert à l’Azerbaïdjan, sa première (et seule à ce jour) victoire au concours. La chanson, Fade to Black, n’a pas pâti de la concurrence des autres power ballads de cette demie – celle de l’Australie et de la Pologne, également qualifiées.

Géorgie, éliminée

En 2016, la Géorgie s’était qualifiée pour la finale avec Midnight Gold, un morceau aux accents brit pop, signé Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz. Il se murmure que ce sont les mêmes artistes que l’on retrouve sous les masques de Circus Mircus. Officiellement, ils se présentent comme d’anciens élèves de l’école de cirque de Tbilisi : « Nous n’étions pas assez bons, peut-être les pires du groupe, c’est pourquoi nous sommes devenus amis. » Le hic : il n’existe aucune école de cirque à Tbilisi.

Malte, éliminée

La Maltaise Emma Muscat est bien connue du public italien. Il y a quatre ans, elle était finaliste du talent show Amici (une sorte de mélange de Star Academy et de Prodiges). Elle a sorti un album dans la foulée, qui s’est classé parmi les meilleures ventes. Elle est en compétition cette année avec I Am What I Am, une chanson up tempo des plus calibrées pour l’Eurovision (on entend la patte suédoise), mais on a le droit de préférer le morceau de Gloria Gaynor – repris par Karen Mulder – portant le même titre.

Saint-Marin, éliminé

Lui aussi est une star en Italie. Le fantasque Achille Lauro, qui a surgi dans le paysage musical italien il y a dix ans, creuse un sillon au croisement de la chanson italienne, de la pop et du rock, avec une esthétique genderfluid très marquée, parfois conceptuelle, et surtout, sans jamais redouter d’en faire trop. La preuve avec sa prestation sur Stripper. Mais c’était peut-être too much pour les votants.

Australie, qualifiée

Sheldon Riley est un habitué des concours. Il a participé aux versions australiennes de X Factor et The Voice, ainsi qu’au Incroyable Talent américain. Avec sa chanson, Not The Same, il tombe littéralement le masque et à travers elle raconte comment, en tant que gay et autiste Apserger, il embrasse le fait de « ne pas être comme les autres ». L’une des voix les plus puissantes de ce concours.

Chypre, éliminée

Andromache est entrée sous les projecteurs dans The Voice en Grèce, puis a concrétisé sa notoriété récente avec un single à succès, Na Soun Psema. Sur la scène de Turin, elle incarne une version contemporaine de la Vénus de Botticelli.

Irlande, éliminée

Troisième du The Voice britannique il y a deux ans, Brooke, fait également partie de la génération télécrochets. Sa mission était de redorer le blason de l’Irlande à l’Eurovision. Le pays – recordman de victoires avec sept trophées, ne s’est qualifié qu’une seule fois pour la finale depuis 2014. Brooke n'y est pas parvenue.

Macédoine du Nord, éliminée

Elle a été au centre d’un gros drama dimanche dernier, pour avoir nonchalamment jeté le drapeau de son pays lors d’une séance photo – or, on ne plaisante pas avec les symboles nationaux en Macédoine du Nord. Le diffuseur macédonien avait même menacé de la retirer du concours. Andrea a malgré tout pu chanter Circles. Mais son parcours s’arrête ici.

Estonie, qualifiée

Stefan Airapetjan avait auparavant tenté par trois fois de représenter l’Estonie à l’Eurovision. Il avais pris part aux sélections nationales en 2018, 2019 et 2020 et avait dû se contenter des places d’honneur. Malgré tout, il avait gagné en notoriété si bien qu’il fut l’une des stars déguisées du Mask Singer estonien. Il concrétise son objectif cette année avec la bien nommée Hope, « espoir », une chanson qui convoque un esprit western. Pour une poignée de 12 points…

Roumanie, qualifiée

WRS, Andrei Ursu à l’état-civil, est Roumain, il vit à Londres, et il chante une chanson au refrain en espagnol. La preuve que la musique n’a pas de frontières. Llamame est un morceau qui évoque l’été et les soirées camping et qui sera en finale de l’Eurovision. C'est plutôt une surprise dans le sens où peu de monde misait là-dessus.

Pologne, qualifiée

Grand gagnant du The Voice Polonais, Ochman a une grande notoriété dans son pays, où son premier single fut un carton. River, qui n’est pas sans évoquer par moments London Grammar, est une chanson parfaite pour lui permettre de montrer son étendue vocale. Sa qualification ne faisait guère de doute. En revanche, sa scénographie et les surimpressions écrans laissent dubitatifs.

Monténégro, éliminée

Diplômée en journalisme – elle a créé un magazine de mode en ligne dont elle est la rédactrice en chef (ce qui explique l’audacieux choix de sa tenue) – Vladana est aussi une star de la chanson dans son pays. Elle a écrit les paroles de Breathe («respire »), une ballade vocale qui résonne particulièrement en cette période de pandémie.

Belgique, qualifiée

Jérémie Makiese a aussi une double casquette. Gagnant de The Voice Belgique l’an dernier, il a rejoint à l’automne, l’équipe de foot de Virton, un club de la deuxième division belge. Il a cependant mis entre parenthèses son poste de gardien de but pour vivre son aventure Eurovision, avec Miss You, une chanson très jamesbondienne.

Suède, qualifiée

La qualification de Cornelia Jakobs pour la finale était un pari sûr. Toute l’émotion de sa ballade Hold Me Closer, sur la rupture d’un couple malgré les sentiments qu’éprouvent les deux amoureux l’un pour l’autre, passe à travers sa voix au grain rocailleux. Le soir de la finale, il faudra décidément garder un œil et une oreille sur la Suède.

République tchèque, qualifiée

Les trois membres du groupe se sont rencontrés il y a six ans au College of Music de Leeds (Grande-Bretagne) et une fois de retour en Tchéquie après leurs études, ont consolidé leur groupe, et ont six singles à leur actif. Lights Off est un morceau électro-pop efficace. Suffisamment en tous cas pour aller en finale.

