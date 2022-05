Toute la France sera derrière eux samedi soir. Mais c’est en Bretagne que l’ambiance devrait être la plus chaude pour suivre la performance d’Alvan & Ahez lors de la finale du concours de l’Eurovision qui se déroulera à Turin. Pour soutenir le groupe breton, qui fusionne électro et chant breton dans son titre Fulenn, un écran géant de 15 m2 sera installé à la Ferme de la Harpe à Rennes où un millier de fans sont attendus.

🤩 OK ! IT WAS INCREDIBLE !

MERCI BEAUCOUP ! TRUGAREZ

💙🤍❤️#Eurovision #Eurovillage@alvan_music @ahezmusic @AlexRedde @FValencak @LudHurel pic.twitter.com/NCyNDBSq0y — Eurovision France 🇫🇷 (@EurovisionF2) May 11, 2022

Loïg Chesnais-Girard, président de la région Bretagne, sera notamment de la partie et viendra ouvrir la soirée « pour redire son attachement aux langues de Bretagne et à la créativité des artistes sur tout le territoire ».

Quatre heures de direct en breton

Diffusé sur France 2, le concours de l’Eurovision le sera aussi sur France.tv Bretagne avec plus de quatre heures de direct commentées en breton par Goulwena an Henaff et Yann-Herle Gourves.

War Twitter ´mañ hor banniel !!

Notre (autre) drapeau est sur Twitter jusqu'au 19 mai. Vous pouvez nous soutenir à l' #Eurovision aussi avec les hashflags : #EmojiBZH #BZH #GwennHaDu



Deomp de'i ! Tweetons !

Où est @alvan_music !? 🤪#ItsBrittanyWitch pic.twitter.com/bKuzTZo2G1 — AHEZ (@ahezmusic) May 9, 2022

Samedi soir, le drapeau breton devrait aussi envahir Twitter pour soutenir le jeune groupe breton. Depuis lundi et jusqu’au 19 mai, l’emoji drapeau breton a en effet fait son retour sur le réseau social. Cette nouvelle campagne de lobbying vise à faire pression sur Unicode, le consortium chargé de valider la création de nouveaux emojis, qui avait retoqué la candidature bretonne fin 2020.