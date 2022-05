Il règne sur le folk depuis plus de 50 ans et sa première œuvre permanente trône désormais au sommet d’une colline provençale. Le musicien, prix Nobel de littérature 2016 et artiste américaine Bob Dylan expose actuellement pour la première fois en France quelqu’une de ses peintures, et sa première installation permanente donc, au domaine artistique du Château La Coste, en Provence, à Peyrolles, dans l’arrière-pays d' Aix.

Propriété du richissime collectionneur d’art irlandais Patrick McKillen, le Château La Coste est un complexe de près de 200 hectares couvert pour une bonne moitié de vigne et pour une autre d’espaces dédiés à l’art avec des pavillons signés par les plus grands architectes tel Oscar Niemeyer, Richard Rogers ou encore Renzo Piano.

Emblème de la beat generation

Et c’est dans celui conçu par Renzo Piano, l’un des architectes du centre Pompidou de Paris, que 24 peintures issues de la série Drawn Blank Series, réalisées par Bob Dylan entre 2008 et 2013 à partir de croquis faits par le chanteur américain lors d’une errance sur les routes entre 1989 et 1992, sont exposées. Il y visite tous les classiques de la peinture à la mode contemporaine, du portrait équin à une nature morte qui figure une cafetière italienne et un cendrier, ou la vue d’une ville qui donne la part belle aux enseignes publicitaires en passant par un nu. Ces œuvres sont présentées dans la même salle que quelques-unes de celles de ses maîtres à penser en termes de peinture. C’est ainsi qu’il est possible de contempler, au milieu de la nature provençale, deux tableaux de Picasso (Homme au chapeau), un Matisse ou encore un Renoir. Cet ensemble est visible jusqu’au 15 août.

Plus loin dans le domaine, après une vingtaine de minutes de marche à serpenter entre les vignes, les pins et les chênes verts, apparaît en haut d’une pente sur laquelle poussent des vignes son wagon en fer forgé qui, à l’inverse de ses peintures, restera donc là. C’est Bob Dylan qui a choisi l’emplacement, après avoir passé une petite semaine au domaine. Intitulé Rail Car, ce wagon de marchandise reconverti et dans lequel il a intégré des éléments de pièces industrielles, clefs, rouages, étaux, peut être interprété comme un nouvel hommage du chanteur aux hobos à qui il a consacré plusieurs chansons (Only a hobo, I am a lonesome hobo). Les hobos, ces vagabonds du rail américain, sont parmi les emblèmes de la beat génération américaine, dont Dylan, 80 ans aujourd’hui, est toujours un des meilleurs représentants.