94 enfants et la liste va sûrement s’allonger.Notre père à tous, le nouveau documentaire choc de Netflix est basé sur une histoire vraie. Il est sorti mercredi 11 mai et retrace l’histoire des « enfants » du docteur Donald Cline. Ce spécialiste de l’infertilité a inséminé de nombreuses femmes, dans les années 80, avec ses propres gamètes sans leurs autorisations et en leur mentant sur l’origine des donneurs. 44 docteurs seraient concernés pour les mêmes faits.

Jacoba Ballard est la première à avoir été au courant de cette affaire via un test ADN. Avec quelques-uns de ses frères et sœurs, elle va mener sa propre enquête avec le soutien d’une journaliste de la chaîne Fox59. Leur but faire emprisonner le docteur mais malheureusement grâce à son âge avancé ou son influence, il n’ira jamais en prison. Il sera seulement reconnu coupable d’entrave à la justice mais jamais pour le chef d’accusation souhaité par les victimes.

Netflix offre une visibilité nouvelle pour les victimes

Netflix devient de plus en plus célèbre pour ses documentaires. Le dernier en date est l’arnaqueur de Tinder. Simon Leviev a escroqué Cecilie, Pernilla et Ayleen de plusieurs milliers d’euros. Aujourd’hui, il mène la vie de rêve alors que ses victimes paient encore leurs dettes. Il a été condamné à 15 mois de prison pour les faits commis en Israël, mais a été libéré au bout de 5 mois. Il n’a jamais été reconnu d’escroquerie, ce documentaire est l’occasion de mettre en lumière ce dont cet homme a été ou est encore capable de faire.

Joe Exotic, le protagoniste de Tiger King, avait écopé d’une première peine de 22 ans un mois après la sortie de la série. Après avoir fait appel, sa peine a été établie à 21 ans de prison pour tentative de meurtre contre Carole Baskin, en janvier 2022. Le succès de la série, diffusée pendant le confinement, avait notamment permis de rouvrir le dossier sur la disparition encore non élucidé du mari de Madame Baskin, qui a été soupçonnée. Comme quoi Netflix peut aider la justice.