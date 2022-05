Pendant des millénaires, les Welders se sont battus pour préserver la paix entre l’Humanité et les Esprits du Monde Sauvage. Pollution, déforestation, exploitation minière… À force d’essuyer les coups engendrés par les activités de l’Homme, la nature se réveille et souhaite prendre sa revanche. La guerre est déclarée et l’univers de Tales From the Wild posé.

« C’est une histoire qui soulève une question. Si demain la nature était en capacité de se coordonner, d’avoir une conscience et une mémoire, que se passerait-il ?, résume François Delporte, CEO de Doors, l’entreprise à l’origine de Tales From the Wild. Sur le Discord où est née cette fiction d’un genre nouveau, les membres ne créent pas un livre, une série ou un jeu vidéo : ils inventent tout en même temps.

De la cocréation

A la baguette, on retrouve l’équipe de Doors, dont 20 Minutes a publié plusieurs feuilletons. Leur savoir-faire : imaginer des histoires qui soulèvent des enjeux sociologiques ou environnementaux. Fondée en 2019, Doors a remis au goût du jour les romans-feuilletons, en proposant des séries 100 % originales construites sous forme d’épisodes de cinq minutes à lire sur son smartphone.

« L’idée c’était de rendre la lecture aussi cool que Netflix », explique son créateur. Un pari réussi. En à peine trois ans, François Delporte et son équipe de trente auteurs, ont réussi à toucher plus de 200 000 utilisateurs. De quoi encourager ce trentenaire, au parcours entrepreneurial sans faute, à se lancer dans un nouveau projet (très) ambitieux avec son équipe. La création d’un univers fantasy, co-construit avec une communauté d’internautes qui sera, à terme, décliné en jeu vidéo, en livre, puis en série. « Nous avons l’ambition de créer le prochain Harry Potter », confie avec passion, celui qui a été bercé par la saga du sorcier aux lunettes rondes.

« Harry Potter ce n’est pas simplement une question de chance. Ça a bien marché parce que J.K Rowling est talentueuse, mais aussi parce que le momentum culturel global était prêt à accueillir cet univers, analyse-t-il. Avec Tales From the Wild, nous avons inversé le paradigme. Au lieu d’imaginer un monde pour une communauté, nous créons un monde par une communauté ».

Des votes pour imaginer la suite

Pour mener à bien cet objectif, les joueurs sont plongés dans l’univers de Tales From the Wild via un Discord – un service de discussion instantanée. Chacun y incarne un Welder et choisit un esprit parmi cinq (l’eau, la terre, le vent, le feu ou la forêt) qu’il entraîne quotidiennement. En parallèle, les participants ont accès à un canal de discussion où ils peuvent contribuer, par l’intermédiaire d’un vote, à l’écriture de moments clefs de l’histoire de Tales From the Wild.

Pour l’instant ouvert à l’ensemble des joueurs, le canal de discussions sera bientôt uniquement accessible aux détenteurs de jetons non fongibles (NFT). Ces 2.222 titres de propriété d’objets numériques, prendront la forme de personnages animés en 3D et seront vendus dans les prochaines semaines à l’occasion d’un « drop » – une vente publique en édition limitée.

En attendant l’adaptation audiovisuelle

« Ils serviront dans le jeu, parce qu’ils accompagneront les joueurs dans leur aventure et ils permettront aussi de participer à l’écriture de l’histoire. C’est en quelque sorte un badge de bêta-lecteur ». Une manière de récompenser le temps passé par les utilisateurs de Tales From the Wild sur le Discord, mais aussi de les fidéliser à ce projet de grande envergure. « Être bêta-lecteur demande un certain effort. Mais les NFT permettent à la communauté de se sentir officiellement partie prenante de l’aventure ».

Pour l’heure, cette aventure ne fait que commencer. Aujourd’hui forte de 4.000 membres, la communauté Tales From the Wild est particulièrement active. En attendant l’arrivée des NFT sur le marché, des centaines de joueurs ont contribué à l’écriture du premier livre, qui doit paraître en juin prochain.

Mais avant d’envisager une éventuelle adaptation audiovisuelle sous forme de série, François Delporte, qui peut compter sur Serge Hayat, producteur de cinéma français, espère atteindre les 100.000 joueurs d’ici le mois de novembre. Une fois de plus, le patron de Doors et son équipe sont dans leur élément et parviennent à nous tenir en haleine jusqu’au prochain épisode.