Quoi de mieux qu’un nouveau spectacle de Florence Foresti pour clôturer l’année ? L’humoriste a dévoilé ce mardi sur Instagram l’affiche de ce show ainsi que les dates de représentations. On la découvre voluptueusement allongée sur un lit, les yeux clos, nue et le titre du spectacle couvrant son buste : Boys Boys Boys. Impossible de ne pas faire le lien avec la chanson éponyme de Sabrina à la fin des années 1980.

A côté de cette photo, Florence Foresti a ajouté une légende : « Je suis folle de joie ET super stressée de vous annoncer cette nouvelle », a-t-elle écrit. Et ce n’est visiblement pas la seule à éprouver de la joie. De nombreuses personnalités ont fait peur de leur enthousiasme en commentaires de la publication. « The Queen is back », a réagi Jamel Debbouze, « on sera là », a affirmé Gad Elmaleh.

View this post on Instagram A post shared by florence foresti (@madameforesti)



Pour présenter ce nouveau show, l’humoriste commencera par Paris avec plusieurs dates au théâtre Marigny du 28 septembre au 31 décembre prochain. Suivra ensuite une tournée à travers la France à partir de janvier 2023. Découvrez le calendrier sur son site par ici.