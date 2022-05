Après les premières images, enfin la toute première bande-annonce. Lundi, James Cameron a dévoilé le teaser d'Avatar : The way of water, la suite très attendue du premier volet sorti en 2009. Et plus de doute sur l’univers esthétique, les paysages de ce nouveau film devraient être très aquatiques.

Pendant de longues secondes, la bande-annonce invite le spectateur à survoler les grandes étendues d’eau de la planète Pandora ou encore à se frayer un chemin parmi la végétation luxuriante. Une chose est sûre : James Cameron compte en mettre plein les yeux en termes d’effets visuels.

The way of water se déroulera une dizaine d’années après le premier Avatar. On y retrouvera les deux personnages principaux, Neytiri (Zoe Saldana) et Sully (Sam Worthington), désormais parents de plusieurs enfants. Comme le rapporte Le Parisien, le thème de la famille devrait être central dans cette nouvelle intrigue.