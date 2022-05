Samedi aura lieu la 18e édition de la Nuit européenne des musées. Le principe de l’événement, organisé par le ministère de la Culture et les directions régionales des affaires culturelles, est simple : des musées, partout en France et en Europe, vont ouvrir gratuitement leurs portes jusqu’à minuit et plus. Pour l’occasion, de nombreux établissements innovent en proposant des ateliers, des animations, des spectacles vivants…

En France, plus de 3.000 musées, dont 177 en Île-de-France, se prêtent au jeu. L’événement a été mis à mal pendant deux ans à cause de la crise sanitaire due au Covid-19. En 2020, il avait été proposé en version 100 % numérique. Cette édition 2022 marque le retour de la réalité physique de l’événement, qui se veut accessible à tous, d’où la quasi-totale gratuité, et ludique.

Pari musical

Les musées se rendent encore plus instagramables qu’ils ne le sont déjà. Des shootings photos atypiques vont être organisés, comme au Centre Pompidou (Paris 4e) ou encore au Petit-Palais (Paris 8e), qui a pour thème « la Belle Epoque ». De plus, certains établissements, comme le musée Rodin (Paris 7e), mettent en place des illuminations au sein de leurs jardins, des spots photos encore plus exploitables qu’en temps normal.

Par ailleurs, qui dit samedi soir dit… musique. Quoi de mieux que de la musique electro pour attirer les foules. C’est le pari que des musées aussi bien classiques que plus modernes ont choisi de faire. Notamment le Palais de la Porte Dorée (Paris 12e), qui organise une soirée avec un DJ set electro oriental, composé des artistes KasbaH, Paloma Colombe et Sharouh. L’événement est lié à l’exposition actuelle « Juif et musulmans de la France coloniale à nos jours ».