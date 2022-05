Peut-être avez-vous déjà entouré la date de ce samedi 14 mai en rouge dans votre agenda, lancé des invitations à vos amis et fait un stock de chips… Autrement dit, vous avez sans doute déjà prévu de regarder la finale de l’Eurovision qui sera ce soir-là retransmise dès 21h sur France 2 en direct de Turin, avec Laurence Boccolini et Stéphane Bern aux commentaires.

Peut-être aussi ferez-vous l’impasse sur les demi-finales diffusées ce mardi et ce jeudi sur Culturebox, le canal 14 de la TNT… Et c’est bien dommage !

Se contenter de suivre la finale de l’Eurovision, c’est comme arriver à une fête lorsque l’ambiance est déjà à son comble. Il ne reste ni miette ni goutte de la quiche ou du cocktail maison sur lesquels tout le monde s’est rué avant votre arrivée. Vous avez aussi loupé les invités qui sont déjà repartis et, qui sait, vous vous êtes peut-être privé d’une belle rencontre.

Disco slovène et rock géorgien

S’il y a des demi-finales à l’Eurovision c’est, hélas, pour ramener une partie des pays candidats vers la porte de sortie et leur donner rendez-vous l’année prochaine… Quarante chansons sont en lice cette année. Il ne peut y en avoir que vingt-cinq en finale. A chaque demi-finale, dix décrochent leur carton d’invitation pour samedi où elles rejoindront celles des pays du « Big 5 ». Ces derniers, à savoir l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni sont les VIP, les qualifiés d’office, parce qu’ils apportent la plus grosse contribution financière… (Oui, car l’Eurovision n’est pas un apéro organisé à la bonne franquette.)

Si certains pays comme l'Ukraine, les Pays-Bas, la Suède ou la Serbie ne devraient pas avoir trop de mal à se qualifier cette année, d’autres se font davantage de souci. Et il serait dommage de passer à côté. En ce qui concerne la première demie, on redoute de « perdre », par exemple, le sympathique Disko des juvéniles slovènes et la ballade reposante des trois sœurs islandaises dans leur langue natale. Côté deuxième demie, on vous recommande la proposition géorgienne, Lock Me In, aux sonorités « Brit Pop », qui n’enthousiasme – injustement – pas les fans du concours, et celle de l’iconoclaste Achille Lauro. Star en Italie, il représente le micro-état de Saint-Marin en en faisant des caisses sur sa chanson Stripper : c’est too much et c’est pour cela que cela mérite le coup d’œil.

Vous avez votre mot à dire

Sachez également, si vous suivez la première demi-finale depuis la France, que vous pourrez voter pour aider vos artistes préférés à se qualifier pour la finale, en envoyant un ou plusieurs SMS au 73003 - le détail du processus vous sera expliqué en temps voulu. Chose que vous ne pourrez pas faire pour la seconde demie.

Ce mardi, vous aurez aussi droit à un aperçu des performances, enregistrées lors de la répétition générale lundi soir, de nos représentants tricolores, Alvan et Ahez, et du duo italien Mahmood et Blanco. Jeudi, ce sera au tour du Britannique Sam Ryder, de l’Espagnole Chanel et de l’Allemand Malik Harris d’avoir droit à leur petite séquence sous les projecteurs.

Enfin, lors de ces demi-finales, vous ne serez pas en terrain inconnu. Vous pourrez ainsi juger des qualités d’animateur de Mika, maître de cérémonie au côté de Laura – La Solitudine – Pausini et d’Alessandro Cattelan, le Nikos Aliagas transalpin.

Les interval acts, c’est-à-dire les artistes qui se produiront en attendant que les résultats soient dévoilés, vous diront aussi sans doute quelque chose. Ce mardi, le DJ Benny Benassi et le producteur Dardust seront sur la scène du Pala Alpitour avec le groupe britannique Sophie and The Giants. Diodato, le chanteur qui aurait dû représenter l’Italie à l’Eurovision 2020 – annulé pour cause de pandémie – est également annoncé. Jeudi, ce sera le trio Il Divo, troisième de l’Eurovision 2020, qui viendra jouer les invités de marque. Alors, on vous a convaincu de refaire un nouveau stock de chips pour ces deux soirées supplémentaires ?