De notre envoyé spécial à Turin (Italie)

« On a voulu que la prestation française soit comme une sorte de film », confiait jeudi à 20 Minutes Alexandra Redde-Amiel, la cheffe de délégation française à l' Eurovision. « On veut qu’il se passe quelque chose d’unique, que le public vive une expérience », ajoutait-elle. Mission accomplie ? Vous pouvez désormais en juger puisque la performance du quatuor tricolore Alvan et Ahez, enregistrée lors de la répétition générale de lundi soir sur la scène du Pala Alpitour, a été mise en ligne en intégralité sur YouTube.

Etant donné que la France est qualifiée d’office pour la finale du samedi 14 mai, en tant que membre du « Big 5 » (les cinq plus gros contributeurs financiers du concours), un extrait a été diffusé ce mardi lors de la première demi-finale, retransmise en direct sur Culturebox (canal 14 de la TNT).

Vingt et une autres vidéos jeudi

Un aperçu de la candidature italienne de Mahmood et Blanco, eux aussi finalistes automatiques, avec leur chanson Brividi, a également été proposé au public avant d’être publiée sur la chaîne YouTube du concours, au côté des prestations des représentants des dix-sept pays en lice dans la première demi-finale.

Jeudi soir, à l’issue de la deuxième finale, les vidéos des dix-huit autres pays en compétition et des trois derniers qualifiés d’office (le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Allemagne) seront à leur tour visibles par les internautes.

La scénographie française mise sur les effets pyrotechniques et les éclairages à dominante verte et orangée et s’appuie sur une réalisation très dynamique. Un parti pris esthétique plutôt audacieux.