Le monde des comics est en deuil. L’Américain George Perez, particulièrement populaire pour ses dessins de super-héros chez Marvel et DC, est décédé à l’âge de 67 ans d’un cancer du pancréas, a annoncé samedi son entourage.

« George est parti hier paisiblement, chez lui avec à ses côtés celle qui était sa femme depuis 490 mois et sa famille », a écrit sur la page Facebook de l’artiste l’une de ses amies proches, Constance Eza.

Perez a permis à DC de se « réinventer »

George Perez avait débuté chez Marvel dans les années 1970, travaillant notamment sur les Avengers et les Quatre Fantastiques. Le dessinateur​ s’était progressivement rapproché des éditions DC, grand concurrent de Marvel, pour lesquelles il a collaboré sur les Jeunes Titans et a contribué à relancer Wonder Woman à la fin des années 1980.

« Ses contributions ont été déterminantes pour faire avancer et réinventer la longue et riche histoire de DC », a salué l’éditeur sur Twitter. « Notre famille chez Marvel pleure sa perte », a réagi son concurrent, soulignant l’importance de son travail « à travers tous les comics ». George Perez avait annoncé prendre sa retraite en 2019 en raison de problèmes de santé.