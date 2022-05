De notre envoyé spécial à Turin (Italie)

A l’Eurovision, la Suède est toujours une nation à suivre. Sur les dix derniers palmarès, le pays d’Abba s’est adjugé deux victoires (en 2012 et 2015) et a fini six fois dans le Top 10. Cette année, Cornelia Jakobs a toutes les chances d’apporter sa contribution à ce brillant tableau d’honneur. Avec sa chanson Hold Me Closer (« Serre-moi plus fort »), une émouvante ballade sur les ultimes instants d’un couple sur le point de rompre, elle est l’une des grandes favorites pour s’imposer en finale, dans la nuit du 14 au 15 mai. L’autrice, compositrice et interprète de 30 ans, aurait alors la confirmation que ses années de galère sont loin derrière elle.

Méchamment rembarrée en 2008 par le jury de Swedish Idol, la Nouvelle Star suédoise, elle avait rebondi en 2010 au sein du girls band Love Generation qui n’a approché le succès que de loin… A force de ténacité, elle a fini par conquérir, à l’aube de la trentaine, une attention et une légitimité auprès du public, qu’elle ne compte pas lâcher, en s’imposant au Melodifestivalen, la très suivie sélection suédoise pour l’Eurovision.

De quoi parle votre chanson « Hold Me Closer » ?

J’ai subi une rupture – ou plutôt, plusieurs dans un court intervalle de temps, car c’était un genre de relation où l’on se quitte puis on se réconcilie. Il y avait beaucoup d’amour et de passion, mais c’était aussi assez toxique, parce qu’il est difficile d’être dans une relation avec quelqu’un qui est avec vous par intermittence. Il avait des problèmes avec sa santé mentale. J’ai écrit cette chanson [avec David Zandén et Isa Molin] durant cette période. Hold Me Closer est imprégnée de ces sentiments, de ces ressentis, de ce qui était en train de se passer.

Ces dernières semaines, et davantage depuis que les répétitions de l’Eurovision ont commencé, vous êtes amenée à chanter encore et encore cette chanson. Comment faites-vous pour conserver l’émotion intacte et ne pas tomber dans l’automatisme ?

J’ai commencé à me produire sur scène à l’âge de 7 ans [son père était musicien]. J’ai une certaine manière d’entrer en contact avec mes émotions. Quand je suis sur scène, je pense moins. Cela me fait du bien. Cela me permet de faire une pause parce que j’ai tendance à me triturer le cerveau. Comme je veille à écrire des chansons cohérentes avec ce que je suis et ce que je ressens, inspirées de ma vie ou de ce qui m’entoure, il m’est facile de me connecter à ces émotions. Peut-être aussi que je suis une bonne voyageuse dans le temps (elle sourit). Je replonge dans cette période et, dès que j’entends les premières notes de la chanson, les émotions remontent.

En 2008, vous avez eu une mauvaise expérience dans « Swedish Idol ». Le jury vous a vivement critiquée lors de votre audition. Parmi les jurés, il y avait Anders Bagge, que vous avez battu en mars au Melodifestivalen, la sélection suédoise pour l’Eurovision. Vous avez eu votre vengeance en quelque sorte ?

Vengeance est un mot trop fort. Je comprends ce que vous voulez dire, et il y a un peu de ça, mais la vengeance est connotée trop négativement. Je dirais plutôt que c’était pour moi un immense accomplissement. Pendant des années, j’ai travaillé très dur, et j’ai affronté pas mal d’obstacles, j’ai dû nager à contre-courant… Après Idol, je n’ai pas pu toucher de guitare pendant dix ans. C’était assez violent pour la jeune fille de 16 ans que j’étais d’encaisser leurs remarques très dures. Il m’a fallu du courage et beaucoup de travail pour continuer. Sur le plan financier, par exemple. La musique est un business difficile. Cela m’a pris un certain temps pour surmonter cela. En remportant le Melodifestivalen, je me suis sentie très forte et fière de moi, de cette gamine de 16 ans qui ne s’est pas laissée briser.

Anders Bagge, qui est une star en Suède, a été massivement soutenu au Melodifestivalen par le public suédois qui vous a classé deuxième. Vous vous êtes imposée grâce aux jurys internationaux, qui vont ont classé première et Anders Bagge septième. C’était déstabilisant ?

J’étais préparée à cela car j’étais plutôt inconnue du public suédois quand j’ai participé au Melodifestivalen. En Suède, il est très courant que les gens votent pour un artiste qu’ils connaissent déjà ou qu’ils adorent par rapport à une émission de télé. Les Suédois semblent aussi plébisciter les hommes – on a l’habitude d’envoyer des hommes à l’Eurovision (rires). Cela ne m’a pas embêtée plus que ça. J’étais plutôt agréablement surprise que tant de gens me soutiennent, vu que j’étais une nouvelle venue. Je l’ai pris comme un grand compliment. Et j’ai aussi été très heureuse qu’il y ait un jury international ! (Elle éclate de rire)

Vous êtes l’une des favorites de cet Eurovision. C’est une pression ?

Bien sûr que c’est une pression, mais je ne la ressens pas ainsi. Tout ce qui m’arrive est tellement énorme pour moi. Je suis passée de l’artiste indépendante inconnue à ce soutien massif en vue de l’Eurovision, c’est un grand pas en avant pour moi, ça me donne de l’énergie, cela me réconforte. C’était mon objectif : que les gens voient ce que je fais, pas seulement en Suède mais dans le monde entier. J’adore partir en tournée. Je veux me produire dans tous ces pays. J’ai déjà le sentiment que la mission est accomplie, par bien des aspects. Je ne vais pas avoir à me soucier de ma carrière pendant un certain temps, maintenant, ce qui est une bonne chose. Je peux me concentrer sur la musique que je veux sortir, sur les concerts. Je ressens plus de joie que de pression.

Vous avez été confrontée à toute une série de problèmes techniques lors de votre deuxième répétition, vendredi. Cela n’est pas mauvais pour la confiance ?

J’aime quand les répétitions se passent mal. Quand j’oublie les paroles, par exemple. C’est ce qu’il m’est arrivé lors des répétitions de la finale du Melodifestivalen. Je pense sur le moment « What the fuck ? ! », puis je me reprends en me disant que ce qui se passe maintenant ne se reproduira pas plus tard, lors du direct. Donc tout ce qui s’est passé aujourd’hui [vendredi], ne se reproduira pas. Pour moi, j’ai l’impression d’avoir coché la case « mauvaise répétition » et qu’il y aura une case « parfaite » à cocher pour la répétition de la demi-finale.

Si vous gagnez l’Eurovision dans la nuit de samedi à dimanche prochain, quelle sera votre première pensée ?

Probablement « What the fuck ? ! » («C’est quoi ce bordel ? ») C’est difficile de répondre à cette question car ce doit être une telle expérience… Remporter le Melodifestivalen est la chose qui s’en rapprocherait le plus : c’était tellement dingue. Alors, ce sera sans doute un choc, un mode « erreur » qui s’activera dans ma tête. Qui sait ? Si ça arrive, on verra… Je vous dirai ! (rires)