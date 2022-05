De notre envoyé spécial à Turin (Italie)

Un footballeur à l’Eurovision. En septembre, à peine cinq mois après qu’il a remporté la saison 9 de The Voice Belgique, la participation de Jérémie Makiese au concours de chansons a été officialisée. Trois jours plus tard, un nouveau communiqué tombait : le jeune homme de 21 ans rejoignait le Royal Excelsior de Virton, un club de Division 1B, l’équivalent de notre Ligue 2. Que l’on ne lui demande pas de choisir entre la musique et le sport : il refuse.

« J’adore le foot, quand j’étais petit, mon grand frère, qui était attaquant, n’avait pas d’ami pour jouer avec lui, alors je faisais le gardien de but », explique celui qui occupe désormais ce poste sur le terrain – mais doit le laisser de côté le temps de l’aventure Eurovision. Sa passion pour la musique lui est aussi venue dès le plus jeune âge. Né de parents congolais à Anvers (Belgique), il a rejoint enfant le chœur gospel de son église, pris des cours de chant et tenté sa chance à des concours.

« Je ne suis pas du genre à faire semblant »

L’an passé, c’est donc dans la version belge de The Voice qu’il a triomphé. Ses reprises de Jealous de Labrinth et Leave The Door Open de Bruno Mars et Anderson Paak, entre autres, ont impressionné le public. En finale, il a interprété Earth Song de Michael Jakson, son idole – il cite aussi Quincy Jones parmi ses modèles. « Il me faisait peur quand j’étais petit à cause du clip de Thriller. Pour moi, c’était un film d’horreur. Des années plus tard, la découverte du clip de They Don’t Care About Us m’a ouvert les yeux », explique Jérémie Makiese qui se dit fasciné par « la personnalité et la musique » du King of Pop.

En juin, à un média belge, Jérémie Makiese glisse son envie de participer à l’Eurovision. Un souhait lancé à la volée mais qui atteint son but : la cheffe de délégation, Leslie Cable, l’appelle pour lui proposer de concrétiser ce rêve sous l’étendard de la Belgique. « J’étais en vacances à Barcelone (Espagne), j’en suis tombé de surprise. Je n’étais pas prêt », raconte-t-il. Contre toute attente, il ne répond pas spontanément oui et demande un délai de réflexion : « J’avais beaucoup de questions sur le concours, je m’interrogeais sur plein de détails. »

Il se tourne vers Loïc Nottet, l’un des coachs de The Voice Belgique, qui connaît bien l’Eurovision pour y avoir participé en 2015 où il a fini quatrième. « Il m’a dit que je devais avant tout aimer ma musique. Je ne suis pas du genre à faire semblant ou à jouer un rôle. Je savais que je devais ressentir chaque mot de ma chanson, c’est pour cela que je l’ai coécrite et co-composée », affirme Jérémie Makiese.

« J’aime les vibrations, l’atmosphère de la France »

Il assure que lorsqu’il chante Miss You, avec laquelle il tentera ses chances lors de la demi-finale de ce jeudi, il est « toujours ému » : « J’éprouve de la mélancolie. Elle est inspirée par une histoire vraie et triste. » Il répète d’une interview à l’autre que sa chanson parle de la difficulté de faire des choix et qu’il cherche à transmettre un message d’espoir et de foi. « J’aimerais que les gens puissent se reconnaître dans mes émotions », assure le jeune Belge qui voudrait que sa musique « aide » et « apaise le cœur » de ceux qui l’écoutent.

A-t-il songé à conquérir le marché français ? L’idée ne lui déplaît pas. Il ajoute : « J’ai de la famille en France. J’aime les vibrations, l’atmosphère de ce pays. J’ai même écrit ma chanson en France. Les Français sont ouverts d’esprit, comme en Belgique. J’aimerais aussi chanter en français. » Il s’empresse de préciser, qu’en réalité, son objectif est de « toucher le monde entier ». Quoi de mieux pour cela que de commencer par l’Eurovision et ses millions de spectateurs ?