Un nouveau trailer qui attise la curiosité. Jeudi, OCS a dévoilé une flopée d'affiches où figurent les principaux personnages de la série House of the Dragon, mais aussi une nouvelle bande-annonce. On y découvre les grands protagonistes de cette nouvelle fiction à l’instar du prince Daemon Targaryen incarné par Matt Smith (The Crown), ou encore la princesse Rhaenyra Targaryen, jouée par Emma d’Arcy.

Et ce que l’on peut dire de ces séquences, c’est que l’avidité et les rivalités qui ont tenu en haleine les spectateurs de Game of Thrones devraient de nouveau prendre place au cœur de ces nouvelles intrigues. « A quoi bon vivre cette vie éphémère, si c’est pour sombrer dans l’oubli ? », entend-on notamment en ouverture de la vidéo.

L’Histoire ne se souvient pas du sang. Elle se souvient des noms. Le 22 août, #HouseoftheDragon en exclusivité sur OCS. pic.twitter.com/UpYfOUAecw — OCS (@OCSTV) May 5, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Dérivée de la saga de George R.R.Martin, House of the Dragon se déroulera 200 ans avant les aventures de Daenerys. La série suivra l’apogée de la maison Targaryen et des ancêtres de la Mère des Dragons. Comme le précise le site Allociné, le premier épisode sera diffusé sur OCS le 22 août prochain.