Le retour du A. Le rappeur marseillais Alonzo sort un nouvel album, Quartiers nord, le 20 mai prochain et pour l’occasion il a recouvert les lettres « MARSEILLE » a l’entrée de sa ville et de ses quartiers nord. L’occasion de replonger dans une carrière de près de 25 ans et d’emmener l’auditeur en balade dans les quartiers qui l’ont vu devenir père.

Pour la sortie de l’album vous avez recouvert les lettres « MARSEILLE » avec une bâche au nom de l’album Quartiers nord, ça a dû être un kif pour un enfant de ces quartiers ?

L’idée peut paraître folle, mais elle semble aussi évidente. Quand tu passes le tunnel de l’Estaque et que tu rentres à Marseille, tu atterris directement dans les quartiers nord. C’est la première chose que tu vois. Je pense que mon ancienneté me rend légitime, et le fait que je défende Marseille, mais aussi les quartiers nord. Je voulais marquer le coup avec cet album qui porte le nom Quartiers nord et frapper fort avec mon équipe. C’est très symbolique, pour ce secteur, ces quartiers des 13e, 14e, 15e et 16e arrondissements, qui ont connu des moments de joie, de fête, mais aussi des moments très tristes et très noirs. Je voulais mettre tout ça sur le devant de la scène, avec une grande fierté derrière.

Que raconte cet album ?

C’est un exercice difficile d’expliquer la spontanéité du projet en interview. Quand je rentre au studio, je ne sais jamais ce que je vais faire. C’est l’esprit du moment qui va créer cet album. C’est un peu ma vie, celle du jeune Kassim qui a grandi dans les quartiers nord, avec plein de valeurs. Qui a aussi fait des enfants dans les quartiers nord. Avec un brin de nostalgie et beaucoup d’espoirs. Des moments joyeux aussi, comme quand tu écoutes l’intro Pieds sur terre, dans lequel j’aide une maman à porter ses courses. Ce morceau donne le ton de l’album, autour d’une communauté qui s’aide et évolue ensemble. J’emmène un peu l’auditeur faire une balade dans cette zone-là.

C’est un petit coup d’œil dans le rétroviseur ?

Non, je ne regarde jamais dans le rétro, il y a tellement de choses devant. Ce sont plutôt les gens qui m’entourent qui me permettent de regarder un peu derrière. Parce que je suis plus un fonceur, et j’estime que ma mission n’est pas encore terminée. Aujourd’hui je reste dans la compétition pour être meilleur que la veille, que ce soit dans la vie et dans la musique.

Tu reviens avec cet album à peine plus d’un an après les volumes II et III de Capo Dei Capi, tu ressens encore le besoin de prouver ?

Quand tu sors un disque, un projet, c’est que tu as encore à prouver, ou à te prouver à toi-même. Regarde Karim Benzema, il a 34 ans et il continue de marquer des buts. Il a encore quelque chose à prouver et il s’entraîne pour être meilleur que la veille, il est meilleur que quand il avait 20 ans. Aussi parce qu’il a des choses à se prouver à lui, comme gagner une Coupe du Monde ou remporter le Ballon d’or. Le foot et le rap, c’est un peu pareil, j’ai encore des choses à accomplir, tant que je suis bien physiquement. Et les statistiques le prouvent.

Pourquoi avoir accompagné la sortie de l’album d’un documentaire ?

On décide de tout en équipe, et c’est plus eux qui m’ont dit que ce serait bien de le faire. Il y a des gens qui m’ont connu sur 13 organisé, c’est-à-dire il y a un peu plus d’un an. D’autres avec Binta en 2017, et ça jusqu’en 2002, le début de ma carrière. Je pense que ce documentaire va servir à aligner tous mes albums, et que celui qui le regardera se rendra compte de mon parcours qui ne date pas d’hier. Un long parcours, semé d’embûches, avec des moments durs, des moments meilleurs. Avec une moralité à tout ça, de ne rien lâcher. J’ai dû assumer des choix dans ma vie, dans ma carrière et ils font ce que je suis aujourd’hui. Ce documentaire donne de la force et de l’espoir.

Tu as toujours été père de famille en parallèle de ta carrière, comment tu as géré ça ?

J’ai eu mon premier enfant à 16 ans, et mon sixième est né le 26 décembre dernier. Je pense que si ça m’est arrivé à moi, c’est que je pouvais l’assumer. Je pense que c’est une chance d’avoir été papa tout au long de ma carrière, ça m’a permis de rester sur les rails, d’avoir un équilibre. Quand je vois la carrière de certains jeunes, je ne leur reproche pas de vivre leur jeunesse, mais c’est très mouvementé, désorganisé, et à la fin, ils en perdent leur talent et leurs objectifs. Moi j’avais un cadre. Je n’ai pas choisi de devenir père aussi jeune, ça m’est tombé dessus comme à pas mal de jeunes, mais à la différence de certains, j’ai toujours assumé. Il fallait rapporter du lait à la maison, donc j’ai dû faire des choix.

Pour Capo dei Capi, tu expliquais avoir le besoin de t’amuser, et pour cet album ?

Quand je fais un album, il y a toujours la passion. Donc je m’amuse toujours en studio. Mais avec un album, à la différence d’une mixtape, il y a un peu plus de sérieux, il y a un fil conducteur. Et bien évidemment ça passe par des confidences, des sentiments, des émotions. Je pends toujours les albums très au sérieux, quel que soit le résultat final. Que je décide de le sortir, c’est que je suis fier de ce que j’ai fait. Quelle que soit la critique. Je ne sortirais jamais quelque chose qui ne me plaît pas à moi, ou à mon entourage. Sur une échelle de 1 à 10, si je ne suis pas à 7, ou 8, il n’y a rien qui sort.

25 ans de carrière, 10 ans de carrière solo, 40 ans en juillet, il y a beaucoup de choses à fêter cette année ?

Il y a énormément de choses à fêter cette année. Les 30 ans de ma femme, mes 40 ans, nos 10 ans d’union, un nouvel album, un nouveau-né. Ça a bien commencé avec mon fils, et c’est un peu bateau mais j’espère que 2022 sera mon année. J’espère que le disque sera bien accueilli, et si Dieu veut bien me prêter la santé pour être encore aux côtés de ma famille, et défendre le disque.