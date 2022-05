Renaud n’en a pas fini avec la musique. Alors qu’il soufflera sa 70e bougie le 11 mai prochain, le chanteur revient vendredi avec un nouvel album, constitué de reprises cette fois-ci. Intitulé Métèque, il y reprend notamment des chansons de Georges Moustaki, Georges Brassens ou encore Serge Reggiani, à l’image de Si tu me payes un verre, le premier single sorti le mois dernier.

Un album que l’artiste ne devrait pas présenter sur scène, rapporte l’AFP. La raison ? Son timbre abîmé. « J’avais trop galéré sur celle de 2016, avec ma voix enrouée, rocailleuse, elle l’est toujours », expliquait-il récemment à RTL.

Trois ans après Les mômes et les enfants d’abord, Renaud revient donc avec un nouvel album, et probablement pas le dernier. « J’ai écrit une chanson ou deux. Les deux premières d’un album futur. Je vais peut-être faire une suite à cet album de reprises, a annoncé Renaud à RTL. Reprises Vol. 2, d’autres chansons… Et puis je ferai peut-être un album de chansons originales. »