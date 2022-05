Dans un mois, le 9 juin, Netflix lèvera enfin le voile sur Nouvelle école, son nouveau programme autour du rap francophone. En attendant, la première bande-annonce vient tout juste d’être révélée, et les premières images s’annoncent prometteuses. On y découvre les trois jurés, Niska, Shay et SCH, tous trois représentant respectivement Paris, Bruxelles et Marseille, en quête des talents de demain.

« 25 candidats, dénichés par le jury dans leurs villes d’origines devront faire leurs preuves sur la scène de la Nouvelle École. Et pour les aider dans leur quête de la prochaine star du rap, le jury pourra compter sur de nombreux invités prestigieux », explique Netflix dans un communiqué de presse ce jeudi.

« Des freestyles aux battles, à la réalisation d’un clip vidéo »

Les participants s’affronteront sur différentes épreuves afin de montrer l’étendue de leurs talents. « Des freestyles aux battles, à la réalisation d’un clip vidéo et jusqu’à l’écriture et la production d’un morceau original, les candidats donneront tout pour remporter la compétition aux 100.000 euros à la clé et réaliser leurs rêves », est-il précisé.

Produite par Black Dynamite, la série comptera huit épisodes diffusés au compte-gouttes sur Netflix : les épisodes 1 à 4 le 9 juin, 5 à 7 le 16 puis la finale le 23.