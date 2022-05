Une nouvelle saison épicée. Mercredi, Netflix a mis en ligne les quatre premiers épisodes (sur treize) de la saison 4 de The Circle UK, la version anglaise du programme. Une nouvelle saison qui regorgera de surprises puisque deux Spice Girls intégreront bientôt la maison, rapporte notamment Puremédias.

Les fans de la téléréalité de la plateforme découvriront prochainement Emma Bunton et Melanie Brown, alias Baby Spice et Mel B, dans l’un des appartements. Les deux candidates ne révéleront pas leurs identités et joueront le rôle d’imposteurs au sein de la maison, avant d’être découvertes lors de la grande finale disponible le 25 mai.

Dans The Circle, les participants vivent tous dans un même immeuble, mais dans des appartements séparés. Pour se découvrir et communiquer les uns avec les autres, ils écrivent des messages via un réseau social interne. Le but ? Devenir le ou la plus populaire du jeu et éviter l’élimination. En 2020, le jeu a été adapté en France, mais pour une seule saison.