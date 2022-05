C’est un retour à Bordeaux par la grande porte. L’artiste landais Christophe Doucet expose ses sculptures en bois, monumentales pour la plupart, au Frac (Fonds régional d'art contemporain), dans les espaces de la Méca qui s’y prêtent à merveille, dans un parcours intitulé « Artémis et la Grande Ourse. »

Christophe Doucet devant Lièvre Bleu - Mickaël Bosredon/20Minutes

Après avoir fait les Beaux-Arts à Bordeaux, Christophe Doucet, à qui l’on intimait de s’installer à Paris s’il voulait faire carrière, a dû se détourner un moment de l’univers artistique, par nécessité. « En sortant des Beaux-Arts, mon père m’a dit : "maintenant tu te débrouilles, il faut que tu bosses", explique-t-il. Il a donc fallu que je trouve un métier, comme je venais d’un milieu de forestiers, c’est la voie que j’ai suivie, dans les Landes où j’avais passé toute mon enfance. »

Landes Art

Christophe Doucet sera forestier pendant plus de vingt ans. Le métier est dur. Il faut se lever à 6 heures, convoyer des milliers de tonnes de bois à l’usine, diriger une équipe de bûcherons… Mais c’est aussi un émerveillement de voir le soleil se lever sur ces étendues de pins, d’observer les chevreuils et les sangliers dans la forêt. « J’étais tiraillé par le fait de quitter le monde de l’art, et celui de me rapprocher de la nature dont j’ai toujours été proche. J’aurais été malheureux en ville. Petit, je passais mon temps à faire des cabanes dans les arbres avec mes copains. Alors, finalement, je me suis dit, pourquoi pas faire des sculptures dans les arbres ? Pourquoi en France, faudrait-il être Parisien pour être artiste ? »

Il y a le Land art. Pour Christophe Doucet ce sera le Landes art. Il voit en effet dans ces grandes forêts de pins « des similitudes avec le travail de Robert Smithson, Michael Heizer, ces artistes du Land art qui réalisaient de grandes choses dans le désert. » Finalement, « ce détour par le métier de forestier m’a été bénéfique. »

C’est « la forme de l’arbre qui oriente la sculpture »

Chêne, tilleul, cèdre, acacia… Christophe Doucet travaille toutes sortes d’essences, qu’il s’agisse de souches qu’on lui apporte ou qu’il ramasse. Mais jamais de pin, qui n’est « pas un bois de sculpteur, car il se fend. » Toujours très proche de la nature, il réalise essentiellement des animaux - lapin, marmotte, ours… – pour ses œuvres monumentales, mais aussi des masques, inspirés de ses voyages.

L'artiste Christophe Doucet avec l'un de ses masques en bois - Mickaël Bosredon/20Minutes

S’il laisse une grande place à l’intuition dans sa création, assure que c’est « la forme de l’arbre qui oriente la sculpture », Christophe Doucet convoque aussi dans ses œuvres la religion, les arts et traditions populaires, revisite la mythologie, évoque le monde des rêves, distille les clins d’œil aux maîtres de la sculpture. Il aime aussi s’amuser, et délivrer des touches d’humour.

Une œuvre qui provient de la souche d’arbre qui lui servait de cabane d’enfant

« Christophe s’est détourné du vocabulaire classique de la sculpture, tout en connaissant les contours et les recoins de cette histoire de l’art, explique Claire Jacquet, la directrice du Frac qui le suit depuis des années. Une œuvre comme Le Calice s’inspire directement du vocabulaire de Brancusi, avec l’idée des colonnes sans fin et ce collier de boules. » « J’ai visité pas mal de pays, surtout la Corée et la Roumanie, ajoute l’artiste, et en Roumanie on voit beaucoup de colonnes sans fin devant les fermes, comme si Brancusi, en arrivant à Paris, avait magnifié ce qu’il avait vu autour de lui. »

Calice, du sculpteur Christophe Doucet - Mickaël Bosredon/20Minutes

Chaque œuvre a une histoire. La Grande Ourse provient de la souche d’arbre qui lui servait de cabane d’enfant, dans laquelle « je venais rêver, imaginer ce que je ferais quand je serais grand. » Puis le chêne est mort. « Je l’ai amené à l’atelier, poursuit-il, et la première chose que je fais quand je réalise une sculpture est de renverser l’arbre, cela donne naissance à un museau, c’est très curieux. C’est là que cet ours est né, malgré moi. »

Exposition Artémis et la Grande Ourse du sculpteur Christophe Doucet, à la Méca à Bordeaux - Mickaël Bosredon/20Minutes

Si cette exposition au Fonds d’art contemporain est une reconnaissance, qu’il ne renie pas, de son travail, Christophe Doucet souligne qu’à ses yeux « le meilleur compliment que l’on m’a fait à ce jour, c’est quand un bûcheron m’a dit : "toi, tu montres des choses que nous, par pudeur, on n’ose pas dire." »

Frac Nouvelle-Aquitaine, 5 parvis Corto Maltese à Bordeaux. Ouvert du mercredi au dimanche de 13 h à 18 h. Tarif d’entrée libre (2 € minimum), gratuit pour les moins de 18 ans et les porteurs de la Carte Jeune.