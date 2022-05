C’est évidemment en ce 4 mai, journée mondiale Star Wars, que la très attendue série Obi-Wan Kenobi se dévoile dans une nouvelle bande-annonce. Une vidéo courte d’une minute trente, mais qui offre un nombre d’informations non négligeables sur l’intrigue de cette nouvelle fiction.

L’une des séquences les plus notables est bien entendu celle de l’apparition de l’ombre de Dark Vador à la toute fin de cette bande-annonce. Obi-Wan Kenobi se déroule en effet dix ans environ après La Revanche des Sith, une décennie après qu’Anakin Skywalker ait rejoint le côté obscur de la force.

They're coming. #ObiWanKenobi, a limited series, starts streaming May 27 on Disney+. #MayThe4thBeWithYou #StarWarsDay pic.twitter.com/ZYpnmu4Rre — Star Wars (@starwars) May 4, 2022

Diffusion le 27 mai sur Disney+

On y devine aussi le petit Luke, recueilli désormais par Owen Lars, de nouveau incarné par Joel Edgerton. Côté méchant, la vidéo en dévoile beaucoup plus sur le personnage de l’inquisitrice Reva, interprétée par l’actrice Moses Ingram. Au service du Grand Inquisiteur, elle devrait tenir un rôle central dans cette nouvelle série. Et bonne nouvelle pour les nombreux fans de la saga, plus que trois petites semaines à attendre pour découvrir tout ça avec sa diffusion le 27 mai prochain sur Disney+.