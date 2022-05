C’est une Céline Dion éprouvée, mais aussi très attristée qui est apparue dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux vendredi. Pour cause, la chanteuse s’est encore vue contrainte de repousser à 2023 sa tournée européenne, prévue cette année, pour des raisons de santé. « Je fais du mieux que je peux pour reprendre la forme dès que possible », a-t-elle assuré, tout en ayant pleinement conscience du désarroi de ses fans : « Vous devez être tellement déçus, découragés d’attendre. »

Le temps commence à paraître long pour les admirateurs de Céline Dion. Annulés une première fois en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19, ces concerts avaient été reprogrammés l’année suivante, avant d’être de nouveau repoussés en raison de l’incertitude sanitaire. Trois ans d’attente, ça peut légèrement taper sur les nerfs, même si on aime beaucoup Céline… Non ? Sollicités via un appel à contributions, les lecteurs de 20 Minutes fans de la chanteuse se sont montrés partagés, entre compréhension et irritation.

« Je pense que malheureusement la tournée n’aura jamais lieu »

« Y’en a marre », s’agace Jean-Michel. Qu’elle arrête une fois pour toutes si elle ne peut plus chanter et basta ! [J’ai] perdu 1.000 euros pour un concert annulė à Lucca en Italie en 2020 et je n’ai jamais été remboursé. Désolé Céline mais c’est un comportement de star capricieuse. » Ce léger énervement est partagé par Céline – pas la chanteuse, une admiratrice : « Plus de trois ans d’attente alors que j’ai mis toute ma famille à contribution pour avoir des places. Un concert qu’on attend depuis des années et on doit encore patienter, pourquoi attendre septembre 2023 et non le début d’année 2023 ? », s’interroge celle qui se tâte désormais à annuler son déplacement.

Du côté de Jessica, c’est plutôt le désarroi et le pessimisme qui l’emportent. « Je pense que malheureusement la tournée n’aura jamais lieu, j’hésitais à revendre mes deux places après le deuxième report mais là je vais devoir m’y résoudre. » Pour Nicolas, l’annulation définitive de ces dates pourrait être une sage décision. « Encore une fois elle reporte… et moins d’un mois avant la reprise de la tournée !, constate notre lecteur. Est-ce qu’elle ne devrait pas tout simplement annuler cette tournée mondiale qui a démarré en 2019 et n’a plus vraiment de sens ? Qu’elle se pose et se repose sérieusement le temps qu’il faudra et elle reviendra ensuite. Le plus important est qu’elle revienne en forme… La scène peut attendre ! »

« Elle devrait mettre fin à sa carrière et se concentrer sur sa santé »

Parmi nos lecteurs et lectrices, beaucoup se soucient de la santé de la Québecoise. En octobre, Céline Dion avait déjà dû annuler les concerts de son nouveau spectacle à Las Vegas, pour des raisons médicales. « Je dois me concentrer sur ma santé pour vite aller mieux… Je veux m’en sortir le plus rapidement possible », assurait la chanteuse qui souffrait de « spasmes musculaires sévères et persistants ». Ces maux persistent, a-t-elle révélé vendredi : « Mes médecins me suivent. Je reçois des traitements. (…) La récupération prend beaucoup plus de temps que je le pensais. » Face à ces problèmes, notre lectrice Emmanuelle ne voit qu’une seule solution : « Elle devrait mettre fin à sa carrière et se concentrer sur sa santé et sa famille. »

Un peu moins radical, notre lecteur qui se fait appeler Boulet espère quant à lui que l’artiste se remette sur pied. « Je suis bien sûr triste que Céline Dion reporte encore sa tournée mais je préfère qu’elle soit au top de sa forme sur scène », explique ce « fan depuis 1995 ». Une compréhension dont fait preuve également Suzanne. « Trois ans que j’attends mais elle a des soucis de santé, c’est comme nous quand on est en arrêt maladie, explique-t-elle. Donc vaut mieux qu’elle se rétablisse en espérant que l’année prochaine sera la bonne. »

« Elle sera toujours là pour son public et nous pour elle »

Pour Aurélie, qui a « tellement hâte » de revoir Céline, ce n’est que partie remise. « Toujours au rendez-vous quand elle vient à Paris, tellement impatiente, je suis déçue et triste mais la santé avant tout. On va l’attendre et quand elle viendra, on va lui montrer que nous sommes toujours là. C’était le concert de l’année 2022, ça sera celui de l’année 2023 », dit-elle avec optimisme. « Céline nous reviendra encore plus en forme en 2023. Certes avec un an de plus mais elle sera toujours là pour son public et nous pour elle », abonde dans ce sens Catherine.

Il est certain qu’entre Céline et ses fans, c’est une longue histoire d’amour. Certains sont donc prêts à attendre le temps qu’il faudra pour retrouver leur idole. « C’est une artiste sensationnelle qui a marqué son époque, et qui sait transmettre ses émotions et son amour à son public, écrit Yulian. Sa vidéo était très émouvante, en tant que fan j’avais la larme à l’œil, comme lors de son premier retour sur scène après la mort de René. Il faut qu’elle prenne le temps de se soigner, c’est aussi une athlète de la voix et une professionnelle, on l’imagine médicalement très bien entourée. Quatre ans se seront passés entre l’achat des billets et le concert de 2023, il y aura une émotion immense dans la salle, plus de 30.000 personnes en communion avec Céline, cela mérite bien que l’on patiente encore un peu ! »