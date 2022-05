En arrivant dans les locaux de France Télévisions, le soir du samedi 14 mai 2016, Elodie Gossuin est loin de s’imaginer qu’elle est sur le point de devenir une figure culte de l’Eurovision. Dans quelques heures, une liaison satellite la relira à Stockholm (Suède), où se déroule le concours cette année-là, et elle apparaîtra devant des centaines de millions de téléspectateurs pour annoncer les points du jury français.

En attendant d’accomplir sa mission, elle patiente avec les équipes techniques, regarde les prestations des vingt-six finalistes, dont celle du Français Amir, l’un des favoris de cette édition avec sa chanson J’ai cherché. Le refrain en anglais est accessible au plus large public possible, qui reprend en chantonnant l’emblématique « You-ou-ou-ou-ou ». Le genre de gimmick qui s’incruste instantanément dans la tête. Si bien que, lorsque vient l’heure de passer en direct sur fond vert, Elodie Gossuin ne salue pas la présentatrice suédoise Petra Mede d’un convenu « Good evening ». Non : l’animatrice française à la tenue immaculée laisse échapper un « You-ou-ou-ou-ou » aussi enjoué que plein de fausses notes.

Allez, on vous quitte sur cette superbe imitation d'@Amir_Off par @Elodiegossuin 😂 😘 pic.twitter.com/0Vtz3dJ4ck — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) May 14, 2016

Dans leur cabine, les commentateurs sont incrédules. Stéphane Bern est hilare. Marianne James demande « Mais pourquoi ? » L’ex-Miss France assurera plus tard qu’elle n’avait rien préparé, que son « You » chanté fut des plus spontanés. D’ailleurs, sur le moment, elle n’a pas conscience de passer à la postérité. Pendant qu’en Suèdel'Ukrainienne Jamala remporte l’Eurovision, elle salue les équipes de France 2 qui l’ont accompagnée pour cette soirée. Elle retourne à sa voiture et rentre directement chez elle.

« Le lendemain au réveil, j’avais mal au crâne »

« C’est là que mon téléphone n’a pas arrêté de sonner et que j’ai pris conscience de l’impact, de l’effet de buzz, raconte Elodie Gossuin à 20 Minutes. Il y a eu un déferlement de réactions très contrastées entre "Félicitations, t’es fraîche" et "Mon dieu, t’est la honte de la France". Cela a été assez violent dans sa soudaineté. Le lendemain au réveil, j’avais mal au crâne. On ne peut pas se préparer à ce genre de retours, à cette intensité-là. »

« Une séquence gênante », « un gros moment de gêne », « Elodie Gossuin se ridiculise »… Si, désormais, cet instant fait sourire, à l’époque, dans certains médias et sur les réseaux sociaux, la principale concernée est vilipendée. « Si j’avais eu conscience qu’un "you-ou-ou" pouvait engendrer de telles réactions, je me serais peut-être abstenue, c’est certain ! Ma chance a été d’être soutenue par plusieurs personnes qui l’ont pris au second degré, relate-t-elle aujourd’hui. Dès le lundi suivant à la radio, j’ai eu Amir en invité, il m’a donné un cours de chant, on en a rigolé. Depuis, on a un lien très fort. Daphné Bürki m’a appelée pour en rigoler avec bienveillance dans son émission La Nouvelle édition [sur Canal+]. Cela a permis de désamorcer les choses. Ils m’ont apporté leur soutien et qu’ils arrivent à en plaisanter m’a encouragée à faire preuve d'autodérision. »

Si les Européens ont vite oublié que le jury français a attribué en 2016 ses 12 points à l’Italie, beaucoup d’entre eux ont gardé un excellent souvenir de la porte-parole. France Télévisions lui a d’ailleurs demandé de rempiler pour les éditions 2017 et 2018 de l’Eurovision. « Ils m’ont recontactée car toutes les délégations voulaient la "you-ou-ou girl", la "French you-ou-ou miss", avance Elodie Gossuin qui a surtout pris conscience de sa popularité dans la sphère du concours l’automne dernier, lors de la conférence de presse de l’Eurovision Junior organisé à Paris : « J’y assistais en tant que maîtresse de cérémonie de l’événement mais le "you-ou-ou-ou-ou" revenait dans les questions de tous les journalistes étrangers ! »

« Elle apporte de la légèreté au moment le plus tendu de la soirée »

Lorsque, mi-avril, il a été annoncé qu’elle serait de nouveau la porte-parole du jury français pour l’Eurovision 2022, la nouvelle a réjoui les fans du concours pour qui elle est désormais une figure à part entière, une membre de la famille de la compétition. « J’ai l’impression d’avoir gagné l’Eurovision à un moment donné, sans que je me souvienne du millésime », s’amuse-t-elle.

Pourquoi tant d’amour ? « Elle a de la personnalité, elle apporte de la légèreté au moment le plus tendu de la soirée et elle est une animatrice très compétente. Beaucoup de porte-paroles n’ont pas de don naturel pour s’exprimer à la télévision, c’est sans doute pour cela qu’Elodie se démarque », nous répond le Britannique Nathan Waddell, rédacteur en chef du site ESCXtra.

« Avec le recul, je suis fière de cette séquence, assure Elodie Gossuin. Toutes proportions gardées, bien sûr, parce que ce n’est pas un accomplissement particulier dont je suis censée pouvoir me vanter mais, aujourd’hui, je pense qu’on a besoin de "you-ou-ou-ou-ou", de bonne humeur, de fête, de divertissement. Si, comme j’essaie de le faire le matin à la radio sur RFM, cela apporte du sourire, c’est pas trop mal. »

« Il y a une angoisse à gérer »

Ce samedi, elle sera donc au rendez-vous pour révéler les points du jury français. Doit-on s’attendre à ce qu’elle fredonne Fulenn ou dise quelques mots en breton en clin d’œil à Alvan et Ahez, les représentants tricolores ? « Je ne préparerai rien, prévient-elle. A part ce qui me sera imposé sur la technique, les répétitions, la langue à utiliser, je viendrai sans rien anticiper. »

Elodie Gossuin précise que, contrairement aux apparences, cet exercice n’a rien d’une formalité. « Cela peut paraître très long, il y a une angoisse à gérer. D’une seconde à l’autre, on passe de la solitude au fait d’être vue par des millions de téléspectateurs. On n’est pas dans l’ambiance de la fête vu qu’on n’est pas dans la salle à vivre l’événement. Beaucoup pensent qu’une phrase peut suffire, mais même au prompteur, sur fond vert, c’est très complexe à gérer. Professionnellement, c’est très formateur. » Et ça peut même vous rendre culte.