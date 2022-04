Fans de Céline Dion, comment vivez-vous le report de ses concerts ?

Elle ne les oublie pas. Ce vendredi, Céline Dion a adressé un message touchant à ses fans francophones et anglophones via ses réseaux sociaux. La voix prise par l’émotion, la chanteuse révèle qu’elle est de nouveau dans l’obligation de reporter ses concerts prévus à partir du mois en mai en Europe, et notamment à Paris, en raison d’un problème de santé. « Je me sens un peu mieux… Mais il m’arrive encore d’avoir des spasmes », se désole-t-elle.

Durant ses trois minutes de prise de parole, Céline Dion se veut aussi rassurante en expliquant qu’elle se sent mieux grâce au traitement qu’elle reçoit mais aussi à l’amour que ses fans lui envoient. « Vous devez être tellement déçus, découragés d’attendre. Je fais du mieux que je peux pour reprendre la forme dès que possible », assure la chanteuse. Pour la revoir interpréter ses tubes en live, il va falloir attendre un an de plus.

Vous êtes fan de Céline Dion et vous deviez aller la voir cet été sur scène ? Comment réagissez-vous à l’annonce de la chanteuse et sa vidéo ? Les soucis de santé de l’artiste ont-ils un impact sur votre propre moral ? Son absence des réseaux sociaux durant un temps vous a-t-elle inquiété ? Malgré le report de ses dates de concert, vous la suivrez où elle ira, qu’importe la place, qu’importe l’endroit ? Dites-nous tout dans le formulaire ci-dessous !