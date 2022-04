Le 7 avril va sans doute rester marqué longtemps dans l’esprit de Jäde. Ce jour-là, la chanteuse venait de donner un concert, quartier de la Bastille, dans la salle parisienne le Badaboom, comble pour l’occasion. « C’était la première date sous mon nom seul ! J’étais émue, heureuse de rencontrer mon public et ça m’a donné de la force pour la suite », nous a confié l’artiste, quelques jours après l’événement. Ce soir-là, elle avait joué principalement ses anciens morceaux. Jäde est déjà l’autrice remarquée de trois projets, Première Fois, Romance, Clichétape et sort ce vendredi 15 avril Météo. Preuve que l’autrice-interprète commence à faire parler de son talent d’écriture et de son univers : elle accueille Oxmo Puccino sur l’intro et le dernier morceau.

« C’est un honneur de l’avoir sur ce projet », note-t-elle. Comme lui, elle navigue à son aise dans différents genres musicaux qu’elle a beaucoup écoutés (le r’n’b, la soul, le rap) et place l’écriture au cœur de son processus créatif. L’univers musical, profondément métisse, inclassable de cette autodidacte a de quoi troubler. Si elle se définit comme chanteuse, elle connaît et maîtrise tous les codes du rap, comme on peut l’entendre dans le titre Lipstick, dans la plus pure tradition des égotrips, censés démontrer l’habileté lyrique des MCs. « Dans mes DMs/groupies comme les Beatles », s’amuse-t-elle. Signe distinctif : sa voix de tête, qui rappelle entre autres artistes Françoise Hardy, une de ses influences, ou encore la britannique FKA Twigs. Elle se pose comme ici sur des prod très trap ou des morceaux plus doux, comme Météo ou Numbers.

Parler d’intime pour toucher à l’universel

D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, Jäde a toujours été créative. Chez elle, la musique est une histoire de femmes et de famille. Elle emprunte son nom de scène à sa cousine et commence à chanter avec sa sœur, qui l’accompagne à la guitare dans le salon familial, à Lyon. « Puis, je me suis intéressée au montage vidéo, j’ai étudié le graphisme. J’ai même appris à coder, à créer des sites, toujours de la création avec un ordinateur », remarque-t-elle. Et c’est la musique qu’elle a choisi grâce à au réseau social Soundcloud -elle avoue continuer à passer beaucoup de temps sur Twitter où elle s’exprime sans filtre.

Jäde rencontre des producteurs après son arrivée à Paris et poste ses premiers titres. L’image aussi a toujours été très présente. « Je me revois faire des films que je montais avec la caméra de mon père », se rappelle-t-elle. Ce sens du clip bien pensé, ce goût pour l’art numérique, se retrouve d’ailleurs dans certains clips comme dans Groupie Love.

L’intimité, l’amour, le sexe ont une place importante dans les textes de Jäde, au point d’interpeller certains observateurs. En 2022, une femme qui chante ses peines de cœur, et parle de sexualité, ça choque encore ? « En tout cas, je trouve ça étrange qu’on me pose parfois des questions sur mes motivations à écrire sur le sujet, alors que je ne suis pas sûre qu’on le demande aux jeunes artistes hommes », note-t-elle, tout en précisant livrer des moments d’amour, de sexe, de tristesse « pour toucher à l’universel ».

Féminisme 3.0

Et toujours emmener l’auditeur plus loin, comme le travail d’écriture qu’elle fait sur Balançoire, dans la pure veine de la chanson française sensuelle et imagée des années 1960-70. « C’est un truc/j’en rêvais de nous/à l’endroit à l’envers », avoue-t-elle de manière mutine dans ce texte qu’elle souhaitait « ludique ». Ne pas s’y tromper : ce n’est pas pour rien que sa voix douce et chuchotée, comme un miroir de sa personnalité elle qui admet être « très calme et plutôt introvertie », sait aussi être frontale. « J’me suis fait belle et c’est pas ton problème », claque-t-elle dans Parfaite, titre qu’elle partage avec la rappeuse américaine DonMonique, avec le mélange de douceur et de fierceness qui caractérise sa musique. La chanteuse joue avec les codes du militantisme (#Menaretrash) dans un féminisme littéralement 2.0. Et quand on parcourt du début jusqu’à la fin sa Météo, on se rend compte que Jäde raconte, puisqu’il est question de déception amoureuse, de confiance en soi, d’expression de ses désirs, ce que grandir veut dire. « Je ne sais pas ce qui me retient/de me jeter dans le grand bain (…) à part peut-être sa main ».

Avec Météo, Jäde s’est bel et bien jetée à l’eau, comme il faut.