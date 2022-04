Le musicien Andrew Woolfolk, ancien membre du groupe Earth, Wind and Fire, est décédé à l’âge de 71 ans après six années à se battre contre une maladie, ont annoncé plusieurs médias américains, dont Variety. L’information a été confirmée par Philip Bailey, proche du saxophoniste, chanteur et membre actuel de la formation, sur son compte Instagram.

« Je l’ai rencontré au lycée, et nous sommes rapidement devenus amis et compagnons de groupe, écrit-il. (…) Il s’en est allé vers l’éternité, de ce pays des mourants au pays des vivants. J’en garde de grands souvenirs. Un grand talent. Marrant. Compétitif. Un esprit vif. Et toujours stylisé. Booski… Je te verrai de l’autre côté, mon ami. »

Comme le précise Variety, Andrew Woolfolk a rejoint Earth, Wind and Fire en 1973 et figure notamment sur l’album à succès du groupe That’s the Way of the World sorti en 1975. Il quitte la formation en 1984 puis revient quelques années plus tard pour repartir en 1993.